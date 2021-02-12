Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил цифровую систему коммерческого учета электроэнергии

Первая полностью цифровая система коммерческого учета, построенная на базе оптических измерительных трансформаторов, появилась на Красноярском алюминиевом заводе. Ее разработчиком стала компания «Профотек», резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва», рассказал генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дёгтев.

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии позволяет непрерывно контролировать использование энергоресурсов. Переход с аналоговых систем на цифровые уменьшит погрешность измерений и обеспечит существенный экономический эффект. Проект полностью выполнен компанией «Профотек» – начиная от его разработки, изготовления и поставки цифровых оптических трансформаторов, заканчивая монтажом и наладкой всего комплекса технических средств.

«Компания «Профотек» является единственным в России производителем оптических измерительных трансформаторов, которые активно используются в России и поставляются за рубеж. Новая цифровая система коммерческого учета электроэнергии разработана на их базе для Красноярского алюминиевого завода, входящего в холдинг «Русал». По предварительным оценкам, благодаря переходу на цифровую систему компания сможет ежегодно экономить около 30 млн рублей за счет более точных измерений и снижения потери электроэнергии», – сказал Геннадий Дёгтев.

Новая система коммерческого учета полностью прошла все испытания и получила акт соответствия, рассказал генеральный директор компании «Профотек» Олег Рудаков.

«Компания проделала масштабную работу по переустройству заходов на подстанцию Красноярского Алюминиевого завода шести линий с напряжением 220 кВ. Совместно с партнерами выполнена адаптация цифровых счетчиков электроэнергии для их совместной работы с оптическими трансформаторами. Качественно выполненные работы позволили без замечаний провести комплекс аттестационных испытаний, предусмотренных регламентами оптового рынка электроэнергии и получить акт соответствия системы коммерческого учета Красноярского алюминиевого завода», – поделился Олег Рудаков.