Разделы

Бизнес Цифровизация
|

В 87% российских компаний уже сформирована команда по цифровизации

Исследование роли директора по цифровой трансформации в российских компаниях показало, что 87% российских компаний уже выделили команду по цифровизации, а 76% руководителей цифровой трансформации пришли на эту позицию из ИТ-сферы. Такие выводы озвучил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Как показало исследование, директор по цифровой трансформации — чаще всего мужчина 30–50 лет со стажем в профессии не менее 10 лет. У него техническое или естественно-научное образование, дополненное бизнес- или экономическими знаниями. Как стратег и интегратор, он умеет соединять бизнес-цели и технологии. Для этой позиции важны предпринимательское мышление, готовность брать на себя ответственность, развитые навыки коммуникации, насмотренность в бизнесе и технологиях, критическое мышление и стрессоустойчивость, здоровая амбициозность и желание добиваться значимых результатов.

Основная задача директора по цифровой трансформации — управлять изменениями. Обычно повестку цифровой трансформации задает первое лицо компании или управляющий комитет. Чаще всего перед директором по цифровой трансформации ставят следующие цели: повышение эффективности процессов (так ответили 70% респондентов), увеличение адаптивности бизнеса и сокращение затрат (по 49%). KPI декларируются как бизнесовые, но на практике часто носят операционный характер. Задачи директора по цифровой трансформации концентрируются вокруг ведения портфеля инициатив, выбора ИТ-решений, управления рисками и развития цифровой культуры.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Исследование, проведенное к конференции SberPro Tech, выявило, что для максимального эффекта директору по цифровой трансформации нужны измеримые бизнес-цели и сбалансированный портфель инициатив. Важно сочетать быстрые победы в первые 180 дней работы с дорожной картой на 3–5 лет. Организация должна зафиксировать для него измеримые цели и вклад в развитие бизнеса, обеспечить поддержку совета директоров и единые правила отбора инициатив».

Согласно опросу, универсальной организационной модели для директора по цифровой трансформации не существует. Наиболее эффективной респонденты считают модель с выделенной ролью (51% голосов). Наибольшее влияние директор по цифровой трансформации получает при подчинении генеральному директору (СЕО) или будучи в совете директоров. В компаниях с меньшей цифровой зрелостью он может подчиняться ИТ-директору (CIO) или финансовому директору (CFO). Распространена также модель совмещения ролей — например, директора по цифровой трансформации и ИТ-директора. Только 13% опрошенных компаний работают без выделенной команды по цифровизации. Размер и структура команды зависят от масштаба задач.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Главный барьер в работе директора по цифровой трансформации — неготовность бизнеса. Руководители не всегда видят выгоды в инициативах цифровой трансформации, что порождает сопротивление внутри компании. Часто директор по цифровой трансформации сталкивается с недостатком мандата, доверия и бюджета.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Недостаточное финансирование — основная причина отказа от цифровых инициатив для 63% респондентов. Ограниченность бюджета и сопротивление внутри команды подталкивают к эволюции роли CDTO от цифрового евангелиста к практику, отвечающему за сквозные изменения бизнес-модели, процессов и культуры. Спецификой российского рынка в последние три года было то, что значительная часть трансформационного потенциала была направлена на импортозамещение. Сейчас эта ситуация исправляется в сторону GenAI-трансформации и намечается рост спроса на директоров по цифровой трансформации в связи с усилением повестки управления данными и искусственным интеллектом. И это подтверждают наши данные: сегодня более 2,5 тыс. компаний проходят цифровую трансформацию вместе со Сбером, и уже 230 из них начали проходить Gen-AI-трансформацию».

Для анализа рынка с мая по август 2025 г. аналитики три метода: кабинетное исследование вакансий и экспертных мнений, 17 глубинных интервью с действующими директорами по цифровой трансформации и количественный опрос 109 респондентов из сегментов малого, среднего и крупного бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

В России впервые в мире получили золотую пленку толщиной 3 нм для гибкой электроники

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

«Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/