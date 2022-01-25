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Smart Engines разработала первую систему ИИ для распознавания всех страниц паспорта РФ

Научно-исследовательская компания Smart Engines представила первую систему ИИ для автоматического распознавания всех страниц паспорта России. Она предназначена для безопасного ввода паспортных данных в процессах клиентского обслуживания, когда требуется расширенная или полная информация о документе. Ее применение позволит компаниям реализовать новый пользовательский опыт при открытии банковского счета, оформлении ипотеки, проведении сделок с недвижимостью и приеме на работу новых сотрудников.

Разработанный исследователями Smart Engines ИИ сам находит на изображениях страницы паспорта и выполняет на них поиск штампов. Автоматически распознаются данные главного разворота паспорта с печатным и рукописным заполнением, все машинописные штампы о месте регистрации и сведения о ранее выданных паспортах. Для всех страниц паспорта ИИ автоматически определяет порядковый номер страницы в документе, а также распознает номер документа вне зависимости от того, напечатан он или нанесен методом лазерной перфорации. Использовать разработку можно для распознавания паспортных данных на фотографиях, сканах и в видеопотоке в мобильных приложениях, интернет-решениях и учетных информационных системах.

Высокое качество распознавания в решении Smart Engines достигается исключительно за счет применения алгоритмов ИИ. Это обеспечивает безопасность и приватность всего процесса и не создает дополнительных рисков для бизнеса и пользователей. Изображения с клиентскими данными ни в каком виде не передаются на ручной ввод внешним исполнителям или в сервисы коллективной работы, что позволяет компаниям соблюдать международные и национальные стандарты безопасности обработки персональных данных.

Время распознавания данных основного разворота паспорта на одном кадре на мобильном телефоне составляет 0.15 секунды, а современные высокопроизводительные компьютеры могут за одну секунду обрабатывать десятки изображений. Такая скорость стала возможной благодаря собственной технологии OCR, в которой применяются сверхлегкие нейронные сети. Их создание является результатом передовых исследований, проводимых учеными Smart Engines в области энергоэффективного ИИ (GreenAI).

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«Сегодня мы представляем российским клиентам и партнерам компании новые инструменты цифровой трансформации бизнеса на базе технологий ИИ. Наша система может в реальном времени распознавать паспорт России, если пользователь показывает документ камере своего телефона страницу за страницей или автоматически проверить, что в заявке от клиента на фотографиях или скан-образах присутствуют все необходимые страницы одного паспорта, и распознать нужные данные. Выполняя распознавание, созданный нами ИИ рассматривает весь паспорт как единый комплект данных, разнесенных на разные страницы», — сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

Возможность распознавания всех страниц паспорта России доступна в программном продукте Smart ID Engine начиная с версии 1.9.0.

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