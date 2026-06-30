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Российские ИТ-поставщики получили доступ к госпрограммам цифровизации ОАЭ: какие ниши открыты

После ратификации соглашения об услугах и инвестициях в апреле 2026 г. российские технологические компании могут создавать в ОАЭ дочерние структуры со 100% владением. Это открывает доступ к финансированию цифровизации промышленности – от фонда в 1 млрд дирхамов до программ внедрения ИИ. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Доступ к поддержке стал возможен через несколько каналов. Национальный фонд промышленной устойчивости ($272 млн) целенаправленно финансирует внедрение ИИ в производство. Банк развития Эмиратов покрывает до 90% затрат на передовые технологии и до 70% – на цифровизацию. Отдельная программа ИИ-инноваций ($100 млн) предназначена для промышленных компаний, внедряющих предиктивную аналитику, компьютерное зрение или цифровые двойники.

Российские поставщики уже используют эти возможности. Например, компания Future Lab заключила пилотное соглашение с энергетическим оператором DEWA по аналитике данных для создания цифровой модели энергосистемы Дубая. В свободной зоне SPARK уже работают более 25 российских технологических компаний – в сферах умной мобильности, 3D-печати и смежных направлениях. В марте 2026 г. подразделение Yango Tech запустило практику автономных промышленных ИИ-агентов для предприятий ОАЭ.

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«Рынок ОАЭ финансирует решения с измеримой окупаемостью и возможностью масштабирования без остановки производства. Ключевыми барьерами для входа сейчас являются не технологические, а регуляторные требования: локализация данных, сертификация по методике ITTI и соответствие программе локализации ICV. В этих условиях для российских вендоров рациональна стратегия фокуса на нишевых компонентах – алгоритмах предиктивной диагностики, модулях кибербезопасности для АСУ ТП, специализированных ИИ-моделях – и партнерства с аккредитованными интеграторами. При этом ранняя регистрация в свободной зоне и прохождение оценки цифровой зрелости усиливают позиции компании в госзакупках», – сказал Александр Рожков, директор по развитию международного бизнеса ГК Softline.

Российским поставщикам для входа на рынок ОАЭ необходимо последовательно работать с регуляторными требованиями. Регистрация в свободной зоне, прохождение оценки ITTI и участие в пилотных проектах через локальных партнеров формируют устойчивую траекторию допуска к государственному финансированию. В среднесрочной перспективе преимущество получат те, кто заранее выстроит соответствие локальным стандартам – это становится ключевым фактором конкурентоспособности, наравне с технической экспертизой.

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