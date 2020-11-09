Власти США конфисковали из кошелька биткоины на $1 млрд

Правоохранители отследили и изъяли более 69 тыс. биткоинов, украденных с печально известного рынка Silk Road в 2012-2013 гг. незадолго до его ликвидации. Это самая крупная конфискация в истории минюста США.

Около миллиарда долларов

Министерство юстиции США конфисковало средства из криптокошелька, в котором хранились 69 369 биткоинов, что по текущему курсу криптовалюты составляет около $1 млрд. Как утверждают правоохранительные органы, в нем хранились средства, похищенные с печально известного даркнет-рынка Silk Road, закрытого в октябре 2013 г.

Основатель Silk Road Росс Ульбрихт (Ross Ulbricht) в 2015 г. получил двойной пожизненный срок за соучастие в отмывании денег и торговлю наркотиками — на Silk Road все это действительно цвело пышным цветом. Кроме того, через этот рынок заключались сделки на кибератаки и контракты на убийства. В ходе расследования Ульбрихта также подозревали в попытках организации ряда убийств лично, но в официальное обвинительное заключение эти подозрения не оформились, поскольку не было никаких доказательств тому, что они были совершены.

Однако, как указывается в пресс-релизе федерального прокурора США Дэвида Андерсона (David Anderson), после посадки Ульбрихта остался неясным вопрос, куда девались средства, аккумулированные Silk Road. Следователи подсчитали, что к 2013 г. совокупный оборот Silk Road составлял около 9,5 млн биткоинов, и что владельцы получили около 600 тыс. биткоинов в качестве комиссии.

Минюст США конфисковал биткоины на миллиард долларов

Эти деньги были «распылены» с помощью биткоин-миксера — сервиса анонимизации, значительно затрудняющего отслеживание движение средств. «Процесс над основателем Silk Road в 2015 году оставил открытым вопрос на миллиард долларов. Куда делись эти средства?», — говорится в пресс-релизе.

Мистер Икс

Судя по всему, спецагентам из Службы внутренних доходов США удалось отследить часть этих средств — как раз по отношению к вышеупомянутому кошельку. Для этого потребовалось привлечь специалистов по анализу биткоинов из сторонней фирмы. С ее помощью удалось найти 54 ранее незамеченных транзакций. Причем, по мнению тех, кто занимался расследованием, 69 тыс. биткоинов принадлежали некоему анониму, обозначенному как «Индивидуум Икс», который выкрал эти средства из Silk Road в 2012-2013 гг., осуществив хакерский взлом.

«Преступные деньги не должны оставаться в руках воров», — заявляется в пресс-релизе правоохранительных органов. По данным Wired, речь действительно идет о воре, в 2012-2013 гг. взломавшем Silk Road и выведшем оттуда довольно крупную сумму в биткоинах. Ульбрихт каким-то образом выяснил его личность и угрозами пытался заставить вернуть средства. Тот проигнорировал угрозы и затем долгие годы наблюдал, как растет стоимость его добычи. Однако в итоге о том, кто такой «Индивидуум Икс», стало известно и властям, и они заставили его передать им украденное.

Между тем, в соответствии с законодательством, следователям еще предстоит доказать в суде, что средства изъяты правомерно.



«Киберкриминал — это в первую очередь криминал, и только во вторую "кибер", — рассуждает Дмитрий Кирюхин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Преступники не стесняются красть нелегальную выручку друг у друга, что, собственно, и имело место: информация о взломе была найдена, вероятнее всего, на личных устройствах Ульбрихта вместе с перепиской с предполагаемым вором. Логично предположить, что оттуда же личность вора стала известна и властям. Так что передав им украденные биткоины, злоумышленник, скорее всего, купил себе относительно беззаботное существование в дальнейшем. Если, конечно, он уже не сидит в тюрьме».