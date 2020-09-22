Обычный аналоговый телевизор на полтора года оставил без интернета целый поселок

В небольшой британской деревне Аберосан жители ежедневно в одно и то же время сталкивались с поломкой интернета – он отключался ровно в 7 утра. Специалисты потратили на поиск источника проблемы полтора года – им оказался старый телевизор одного из жителей деревни, дававший очень сильные электрические помехи при включении.

Старый ТВ против интернета

Жители деревни Аберосан в Уэльсе (Великобритания) в течение полутора лет ежедневно сталкивались с полным отключением интернета во всем поселке в одно и то же время. Как пишет издание Dailypost, перебои с доступом в Сеть каждый день начинались в 7 утра, и никто не был в состоянии найти причину.

«Интернет отключался в 7 утра каждый день, как будто по будильнику», – заявил инженер Майкл Джонс (Michael Jones), участвовавший в расследовании странных событий в Аберосане. Будильник тут, возможно, действительно замешан, но главным виновником происходящего оказался старый аналоговый телевизор.

Один из жителей Аберосана, владелец телевизора-злодея, действительно каждый день просыпался в 7 часов утра и по привычке включал его. Ему было невдомек, что многолетний каждодневный и безобидный ритуал мог мешать всем людям вокруг.

Расследование длиной в 18 месяцев

После того, как жители Аберосана начали подавать жалобы на качество работы интернета, было инициировано расследование, в котором участвовали инженеры местного подразделения британской компании Openreach, обслуживающей телефонные кабели, воздуховоды, шкафы и станции, соединяющие почти все дома и предприятия в Соединенном Королевстве с национальной широкополосной и телефонной сетью. Но их замеры показали, что Сеть в поселке работает стабильно.

Устройство из XX века ежедневно мешало сотням людей выходить в интернет

Проведя замену кабелей, обеспечивающих жителям деревни широкополосный доступ в интернет, инженеры ни к чему не пришли – Всемирная паутина по-прежнему выходила из строя каждый день в 7 утра. Было принято решение обратиться за помощью к их коллегам из группы главных инженеров Openreach, которую в компании называют телекоммуникационным эквивалентом SAS (спецподразделение вооруженных сил Великобритании). Они в итоге и выявили источник проблемы.

«Исчерпав все другие возможности, мы решили провести последний тест, чтобы выяснить, не вызвана ли неисправность явлением, известным как SHINE (Single High Level Impulse Noise, одиночный импульсный шум высокого уровня)», – сказал Майкл Джонс. SHINE – это электрические помехи, возникающие при включении или использовании какого-либо устройства и способные влиять на широкополосную связь.

«Используя анализатор спектра, мы ходили взад и вперед по деревне под проливным дождем в 6 утра, чтобы посмотреть, сможем ли мы обнаружить тот самый SHINE и его источник и подтвердить нашу теорию. В итоге ровно в 7 утра наше устройство зафиксировало в деревне сильный всплеск электрических помех», – добавил Джонс.

Итог следственных мероприятий

Спустя некоторое время инженеры Openreach обнаружили и источник наводок – дом одного из жителей деревни и старый аналоговый телевизор в нем. Владельца ТВ, имя которого на момент публикации не раскрывалось, сильно расстроил тот факт, что именно из-за него его соседи страдали от невозможности пользоваться интернетом.

Телевизор, терроризировавший жителей Аберосана, свое отработал

В то же время он пообещал больше не использовать свой телевизор, чтобы не мешать другим жителям. Судя по всему, свое обещание он сдержал – жалобы на плохое качество ШПД из Аберосана поступать перестали.

Впрочем, жители британской деревни по-прежнему рискуют остаться без интернета, даже если злополучный телевизор больше никогда не будет работать. По словам Сюзанны Резерфорд (Suzanne Rutherford), главного инженера Openreach в Уэльсе, любые электрические устройства – от уличного освещения до микроволновых печей – потенциально могут влиять на работу широкополосных сетей. «Мы советуем пользователям убедиться, что их электроприборы должным образом сертифицированы и соответствуют действующим британским стандартам», – добавила она.