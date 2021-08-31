Vk запустил сервис с минималистичным дизайном для обмена письмами

К началу нового учебного года в экосистеме Vk появится «Vk почта» — сервис для обмена письмами с надёжной защитой, минималистичным дизайном и возможностью настроить всё под себя. Новый продукт рассчитан на аудиторию социальной сети «Вконтакте», которой необходима технологичная и персонализированная почта для работы и учёбы.

Пользователям будут доступны яркие темы оформления от «Вконтакте», сортировка писем и умные ответы, которые работают на базе машинного обучения, а также возможность отписаться от ненужной рассылки одним нажатием. Безопасно и просто авторизоваться в» Vk почте» можно с помощью единой учётной записи Vk Connect.

Когда человек получает письмо от магазина, он может сразу перейти в чат с компанией в мессенджере «Вконтакте» и уточнить детали: например, статус заказа или время доставки. Уже сейчас быстро связаться получится с семью компаниями, среди которых Ozon, Wildberries и Lamoda. Этот список будет расширяться, и вскоре прямо из письма можно будет открыть чат практически с любым брендом или маркетплейсом.

Анна Артамонова, вице-президент по экосистемным продуктам, сказала: «Vk почта» — продолжение нашего экосистемного подхода. Мы предлагаем удобные продукты и связываем их друг с другом для комфортного и быстрого решения задач пользователей. Новый сервис не станет заменой «Почты Mail.ru»: он получит лучшие разработки команды в создании почтовых сервисов и продолжит развиваться через интеграцию с мессенджером «Вконтакте» и соцсетью, максимальную персонализацию, более смелые технологические решения для более молодой аудитории».

Пользователи смогут создать почту с использованием красивого короткого адреса своей страницы «Вконтакте» — например, alex.bunin@vk.com. Это преимущество сохранится в течение 30 дней после запуска сервиса или после того, как пользователь обновит адрес профиля.

«Vk почта» — это уютное пространство для каждого, поэтому адаптировать оформление можно под себя. Например, установить брендированные темы — с популярными героями стикеров или Домом Зингера, где расположен штаб «Вконтакте».

Навести порядок в письмах поможет умная сортировка по метатредам, которая работает на базе машинного обучения. Она автоматически распределяет имейлы по папкам: «Письма себе», «Новости», «Социальные сети», «Рассылки». Пользователь может установить и свои фильтры: складывать отдельные письма в папки (например, по названию проектов), удалять их, отмечать прочитанными или флажком, отправлять автоответ и так далее.

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Одним нажатием отписаться от навязчивых или просто неактуальных рассылок можно с технологией «Управление рассылками»: вместо того чтобы переходить на сайт отправителя, достаточно нажать кнопку «Отписаться» прямо в письме. Кроме того, невостребованные рассылки собираются на отдельной странице — от них разом можно отписаться.

Также пользователям доступны умные ответы: короткие фразы, которые можно отправить в продолжение переписки. Их на основе содержания писем предлагает специальная ML-модель, созданная «Почтой Mail.ru».

«Vk почта» использует единую учётную запись Vk Connect — с ней можно авторизоваться в разных проектах экосистемы Vk. Так, защитить почту можно с помощью двухфакторной аутентификации, Touch ID или Face ID. При этом отдельного пароля для почты нет — а значит, нет и слабого места в безопасности, ведь и украсть или забыть пароль невозможно. Также с Vk Connect проще защитить свои данные: например, просматривать общую историю сеансов. А если пользователь останется без телефона, то зайти в учётную запись поможет надёжная система восстановления доступа.

Ящики пользователей «Vk почты» находятся под защитой антиспам-системы, которая оберегает их от нежелательного контента. Благодаря современным технологиям машинного обучения система адаптируется к новым сценариям спам-рассылок.

«Vk почта» доступна в мобильном приложении на iOS и Android и в веб-версии. Также зарегистрироваться можно в мобильном приложении Vk: для этого нужно перейти во вкладку «Сервисы» и нажать на меню «Vk почта».