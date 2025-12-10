Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Сбербанк обновил приложение для инвесторов на iOS — установите новую версию, пока она доступна в App Store

Сбербанк обновил приложение «СберИнвестиции» для iOSинвесторам, которые предпочитают управлять активами и следить за рынком со смартфона, лучше скачать его прямо сейчас, пока оно доступно в App Store. Новое приложение Petfolio стало удобнее и быстрее.

Что нового в Petfolio

Теперь активные заявки на приобретение бумаг отображаются прямо в биржевом стакане. Это дает больше информации для принятия решений и улучшает управление рисками по каждой сделке.

Изменить параметры заявки или отменить ее можно одним движением: достаточно провести пальцем по строке с операцией в разделе «История». Такой подход экономит время в условиях быстро меняющегося рынка.

Пользователи получают новый инструмент — совмещенный вид биржевого стакана. В нем все заявки на покупку и продажу выстроены в единый список — от минимальной до максимальной цены. Видно, какие цены предлагают покупатели, а какие — продавцы.

Графики котировок в приложении обновляются в режиме реального времени. Повысилась их информативность: сейчас они отображают объемы торгов, что важно для полноценного анализа.

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
Цифровизация

Разобраться в тонкостях финансового рынка проще с помощью обновленного Центра обучения с интерактивными квизами и практическими задачами.

Пополнить брокерский счет с карт и счетов других банков теперь можно по QR-коду.

Список инструментов стал интуитивно понятнее. Появились новые фильтры, которые помогают быстрее находить нужные бумаги.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Цифровизация строительной отрасли 2025

В России отменяется «банковское рабство». Карты стали бессрочными, их больше не нужно менять

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

ПСБ запустил цифровой сервис для оформления социальных выплат

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще