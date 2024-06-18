Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Новое приложение Сбербанка для iOS доступно в App Store

С 18 июня 2024 г. клиенты Сбербанка – владельцы телефонов с операционной системой iOS вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к «Сбербанк Онлайн». Новое приложение называется «Умный Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Призываем наших клиентов скачать «Умный Онлайн» как можно скорее, пока приложение доступно в App Store. К тому же банк будет планомерно отключать самые старые версии приложений «Сбербанк Онлайн» для iOS и до конца года прекратит поддержку версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11, – отметили представители Сбербанка. – Просим всех наших клиентов – пользователей iPhone проверить, какая версия приложения у него установлена: это легко можно сделать на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля».

Александр Шевелев, гендиректор «Северстали» в интервью CNews: Перейти на импортонезависимые решения металлургам мешает нехватка отечественного «железа»
Бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Сбербанк перевел 43 тысячи серверов с Red Hat Linux на собственную ОС

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Банковский гигант уволил хитрых сотрудников, которые имитировали работу за ПК с помощью симулятора движений мышки и нажатий клавиатуры

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024