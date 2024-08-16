Мобильное приложение «Мой Практик» теперь доступно пользователям iOS

Компания «Практик» выпустила мобильное приложение «Мой Практик» для iOS. Приложение уже появилось в App Store и доступно для скачивания всем владельцам эхолотов с iPhone или iPad. Об этом CNews сообщили представители компании «Практик».

Приложение «Мой Практик» совместимо только с эхолотами восьмой серии с Wi-Fi модулем — приборами «Практик 8 PRO Wi-Fi» и «Практик 8 Маяк» - обращают внимание разработчики.

Приложение «Мой Практик» позволяет увидеть детальные изображения эхолотных данных прямо на смартфоне или планшете в режиме реального времени. Эхолотную картинку возможно вывести в высоком качестве на дисплей любой диагонали. Пользователи могут просматривать историю эхолотных данных и сохранять ее для последующей работы. Расширенная картография с улучшенной связкой эхолотных данных позволяет работать с картами больших размеров, делиться ими, устанавливать маркеры с описанием и фотографиями.

Функционал и интерфейс разработаны с ориентацией на пользователей: добавлены профили — набор готовых настроек для быстрого старта, сенсорный ZOOM (интуитивная навигация по скану). У пользователей есть возможность создавать рабочее пространство под собственный вкус: выбирать виджеты рабочих окон, палитры, звуки. В процессе рыбалки можно вести целый рыболовный дневник, отмечая точки геопозиции с фотографиями и комментариями.

Отличительная особенность приложения — возможность вывести информацию с эхолота на экраны двух мобильных устройств. Сразу два пользователя могут пользоваться всеми преимуществами рыбалки с эхолотом одновременно и устанавливать индивидуальные настройки визуализации.

Приложение «Мой Практик» доступно для скачивания на платформe App Store.