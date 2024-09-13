В iPhone появится функция удаленного превращения в «кирпич» для провинившихся пользователей. В опасности все, кроме владельцев древних моделей

Apple внедрила в iOS 18 функцию удаленной блокировки iPhone с почти нулевым шансом на самостоятельную разблокировку. Из строя будут выводиться отремонтированные устройства, в которые были установлены запчасти с украденных или утерянных смартфонов. Клиенты сервисных центров не застрахованы от этого. Проблема не коснется лишь тех, чьи iPhone уже перестали получать обновления.

Рубильник в руках Apple

Apple научилась удаленно блокировать iPhone по всему миру. Как пишет профильный портал 9to5Mac, она встроила iOS 18 виртуальный рубильник, который будет выводить из строя смартфоны, внутри которых обнаружатся запчасти из украденных или утерянных ранее смартфонов.

Apple официально это не подтверждает, но в Сети уже появилось множество сообщений владельцев iPhone, установивших на свои устройства бета-версию iOS 18. Каждый из них говорит, что такая функция в системе действительно имеется. Более того, некоторые из них даже попытались самостоятельно установить в свои гаджеты якобы украденные запчасти, после чего их смартфон заблокировался.

Apple Пользоваться iPhone с каждым разом становится все сложнее

Разумеется, Apple предусмотрела возможность самостоятельной разблокировки такого устройства. Однако шанс сделать это невелик, особенно у тех пользователей, кто отдал свой iPhone в ремонт, а вместо него получил «кирпич» с компонентами из украденного неизвестно у кого iPhone.

Как все будет работать

В iOS 18 пользователь может активировать привязку к своей учетной записи не только всего смартфона целиком, как это было на протяжении более чем 10 лет. Теперь можно привязать к профилю еще и отдельные компоненты iPhone, после чего, если смартфон будет утрачен в силу кражи или потери, использовать его электронные компоненты в других устройствах можно будет лишь при одном весьма трудновыполнимом условии.

При включении iPhone, собранного из ворованных запчастей, на экране появится окно ввода пароля – нужно будет ввести пароль именно той учетной записи, к которой были привязаны эти компоненты. Таким образом, шанс получить «кирпич» с нарисованным яблоком вместо работающего iPhone поле ремонта в неавторизованном сервисном центре резко возрастут, особенно в России, где авторизованных сервис-центров Apple почти не осталось. Компания сбежала из России два с половиной года назад, после чего в официальных мастерских почти сразу начались проблемы с запчастями, особенно с самыми востребованными – с экранами и батареями. К середине 2024 г. ситуация ничуть не улучшилась.

Когда ждать, и чего добивается Apple

Пока что новая «фишка» Apple – это часть публичной бета-версии iOS 18, которая стала доступна для установки 9 сентября 2024 г. Но релиз первой стабильной сборки системы уже не за горами – он назначен на 16 сентября, и тогда все владельцы современных (по мнению Apple) iPhone получат возможность защитить свои гаджеты от принудительного донорства.

9to5mac Пример сообщения о блокировке

Как пишет 9to5Mac, цель Apple в данном случае заключается в том, чтобы уничтожить мировой подпольный рынок по продаже запчастей из украденных iPhone. Поскольку iPhone все эти годы можно было заблокировать и привязать к конкретной учетной записи Apple, украденные или просто найденные смартфоны попадают на вторичный рынок именно в виде отдельных деталей.

Коснется пока не всех

Каждый год Apple признает устаревшими одно или несколько своих устройств. Для них перестают выходить обновления ПО, и iPhone в этом плане не является исключением – прошивку iOS 18, как и новую функцию блокировки компонентов, получат не все смартфоны Apple.

Установить iOS 18 можно только лишь вышедшие не раньше 2018 г. Это iPhone XS и XS Max, iPhone SE второго и третьего поколений, iPhone XR, а также все модели линеек с iPhone 11 по iPhone 16 включительно. Даже юбилейный iPhone X, вышедший в 2017 г. и приуроченный к десятилетию iPhone, остался без новой версии OS, так как ему уже семь лет.

Предупрежден – вооружен

Первые сведения о том, что Apple начнет расправу над подпольным рынком украденных запчастей для iPhone, появились в апреле 2024 г. Тогда компания лишь намекнула, что планирует встроить в iOS подобную функцию ближе к осени 2024 г.

Но в дальнейшем о таком нововведении она больше не упоминала. Даже на WWDC 2024 в июне 2024 г., когда состоялась презентация iOS 18, Apple ни словом не обмолвилась о возможности блокировки, к примеру, камеры или аккумулятора.

К моменту выпуска материала она тоже не подтверждала (но и не отрицала) наличие подобной функции в бета-версии iOS 18. Но важно отметить, что в 2024 г. она умолчала об очень многих нововведениях, и далеко не все они выгодны кому-либо, кроме нее самой. Например, в коробке с новыми наушниками AirPods 4, как выяснилось, не окажется кабеля зарядки.

Apple не сказала об этом на презентации и лишь по-тихому написала об этом на своем сайте. Теперь желающие купить оригинальный метровый кабель зарядки должны будут заплатить ей не меньше $19 (1730 руб. по курсу ЦБ на 13 сентября 2024 г.). В такую же сумму обойдется самый базовый блок питания Apple мощностью 20 Вт.