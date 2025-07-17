Нейросети в сервисах Mail получили ряд обновлений и достигли аудитории в 8 млн

Нейросети в сервисах Mail получили ряд обновлений и достигли аудитории в 8 млн. Качество пересказа длинных писем выросло в три раза, а количество положительных отзывов пользователей на 10%. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Mail (входит в VK) представила обновление ИИ-решений, которые помогают пользователям более эффективно и быстро справляться с рутинными задачами. По итогам первого полугодия их аудитория достигла 8 млн, благодаря улучшениям функций на базе генеративного ИИ.

Принципиальным отличием последнего обновления стала имитация моделей большего размера на этапе обучения, а также расширение обучающего датасета. В результате удалось повысить качество пересказа в сегменте длинных писем в три раза и увеличить долю положительных отзывов пользователей на 10%.

«Постоянные технологические обновления позволяют совершенствовать качество суммаризации, а также быстрее и лучше адаптировать ИИ под запросы пользователей. Важной задачей для нас по-прежнему остается качество пересказов длинных писем, где может содержаться несколько смыслов. После серии дообучений мы зафиксировали рост на этом сегменте без потери скорости генерации», — сказал Дмитрий Меркушов, руководитель направления машинного обучения Почты Mail.

Функции на базе генеративной нейросетевой модели в сервисах Mail были запущены в феврале 2024 г. В топе запросов к ИИ среди пользователей — краткий пересказ входящих писем, создание постов для социальных сетей и других текстов, а также генерация поздравлений.