Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

«Почта Mail» запустила новый рекламный мультиформат

«Почта Mail» запустила новый мультиформат рекламы. Объявления размещаются в списке писем и визуально адаптируются под интерфейс супераппа, чтобы пользователи могли увидеть актуальные предложения, не отвлекаясь от основного контента. ML-модели обезличенно анализируют интересы аудитории и размещают там наиболее актуальные предложения для пользователя. Об этом CNews сообщили представители Mail.

По данным аналитиков «Почты Mail», интерес к объявлениям текстово-графического блока растет: с декабря 2025 по апрель 2026 г. кликабельность увеличилась в четыре раза, а конверсия – в 11 раз. При этом наиболее высокий уровень доверия и интереса к данному формату испытывает аудитория в возрасте до 24 лет и старше 45 лет.

«Современный пользователь перегружен рекламой, поэтому один из драйверов успешного продвижения – нативные форматы, которые ненавязчиво встраиваются в контекст с актуальными предложениями. Внедрив мультиформат, мы выяснили, что пользователи замечают и воспринимают текстово-графические блоки как отдельный элемент интерфейса — 80% респондентов отличают ее от последнего письма, при этом 40% не акцентируют на ней внимание. Эти значения и высокие показатели конверсии дают брендам возможность ненавязчиво интегрировать рекламу в привычную среду пользователя», — сказала руководитель продуктового направления монетизации «Почты Mail» Маргарита Волкова.

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов
Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

Начался бум. Количество рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в России

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290