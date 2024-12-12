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Более 2 млн пользователей Gmail перенесли почту на xmail

Всего за ноябрь пользователи сервиса xmail в «Почте Mail» создали более 300 тыс. новых аккаунтов.

Более 2 млн россиян перенесли почту на домен xmail.ru «Почты Mail». За последние 3 месяца количество созданных ящиков на российском домене выросло на 30%.

При переходе пользователям доступно сохранение имени ящика зарубежного почтового сервиса, но уже с новым адресом электронной почты. Таким образом, он будет начинаться с прежнего логина и заканчиваться на xmail.ru. Новая почта подойдёт для регистрации на любых российских сайтах.

«Мы понимаем, насколько важно для пользователя иметь возможность сохранить свои письма и доступы к другим сервисам, и стараемся сделать процесс его перехода с другого почтового ящика максимально простым и удобным. В дальнейшем новые функции помогут сделать этот процесс еще более простым и легким», – сказала руководитель продуктового направления «Почта Mail» Маргарита Волкова.

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