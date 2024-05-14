В «Почте Mail.ru» появилась возможность делиться письмами по ссылке

В «Почте Mail.ru» появилась новая функциональность, которая позволяет делиться важной информацией с друзьями, коллегам или семьей. Пользователи смогут отправлять как часть письма, так и всю ветку переписки, включая вложения. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для того, чтобы поделиться письмом, не нужно знать электронный адрес получателя: «Почта» сгенерирует приватную ссылку, которую можно отправить любым удобным способом, например, в мессенджере (например, в «VK Мессенджере») или в соцсетях («ВКонтакте», «Одноклассники»). Пользователям больше не придется тратить время на создание скриншотов, копирование текста и сохранение прикрепленных файлов.

Чтобы воспользоваться функциональностью, нужно открыть письмо, нажать на кнопку «Поделиться» и выбрать адресата. Кроме того, пользователи, с которыми поделись письмом со спамом, смогут сообщить о нарушении одним нажатием кнопки «Спам».