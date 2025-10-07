«Почта Mail» заблокировала более 7,6 млрд спам-писем и 4500 доменов в III квартале 2025 года

В III квартале 2025 г. в «Почте Mail» было заблокировано более 7,6 млрд писем, содержащих спам или фишинг, что на 9% больше год к году. В том же периоде сократилось количество кликов пользователей на кнопку «Это спам» на 10% — вредоносные письма стали чаще блокироваться до попадания в папку «Спам». На это повлияло большое количество дообучений антиспам-систем, в частности, спам-фильтров и ML-моделей. Об этом CNews сообщили представители Mail.

В среднем специалисты в III квартале 2025 г. провели более 100 дообучений систем в день, чтобы научить их распознавать самые современные виды спама и фишинга.

Было заблокировано более 4500 доменов, рассылающих массовые спам-сообщения. Этому поспособствовало развитие и применение «репутационных фильтров», блокирующих IP-адреса и домены с низким рейтингом.

Наиболее популярными темами в спам-письмах в «Почте Mail» стали: рассылки с предложениями принять участие в лотереях, сообщения с фальшивыми инвестициями (31%), розыгрышами или онлайн-казино — более 40% ежедневно блокируемых нежелательных рассылок, а также письма с реферальными ссылками от лица представителей банков, ритейлеров и маркетплейсов (29%).

По данным «МегаФона», телефонный спам-трафик растет: заблокированных SMS-сообщений, которые могли быть как нежелательными, так и вредоносными, стало вдвое больше — почти полмиллиарда за III квартале 2025 г. относительно аналогичного периода 2024 г. Схожие показатели и у виртуального помощника «Евы»: за исследуемый период она заблокировала также в два раза больше спам-звонков — почти 82 млн.

При этом мошеннический трафик идет на спад: в текущем периоде оператор заблокировал на 27% меньше потенциально опасных звонков. Такая динамика — результат совместных усилий всех участников рынка. Количество фишинговых ресурсов не изменилось: с июля по сентябрь 2025 г. «МегаФон» выявил более 53 тыс. таких сайтов, что равно прошлогодним показателям.