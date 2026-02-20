Аналитика «Почты Mail»: ИИ в деловой переписке чаще используют для развернутых ответов, а не для рутины

«Почта Mail» совместно с Hi-Tech Mail провели исследование, посвящённое применению искусственного интеллекта (ИИ) в деловой электронной переписке. Опрос показал, что большинство воспринимает ИИ не просто как технический инструмент, а как помощника в создании более живого, человечного и персонализированного тона писем.

Согласно результатам исследования, большинство участников опроса отметили положительное влияние ИИ на качество переписки: 29% считают, что он значительно помогает в написании более живых и персонализированных писем. Основным практическим результатом использования ИИ респонденты называют экономию времени — её указали 63% опрошенных. При этом 18% отметили рост эффективности коммуникации, а ещё 18% — более креативный стиль писем.

Самым популярным нестандартным способом использования ИИ стал подбор оригинальных формулировок и стилистики писем — этот вариант отметили 54% респондентов. Таким образом, ИИ всё чаще воспринимается не как инструмент автоматического написания писем, а как помощник в поиске новых интонаций и нестандартного языка деловой коммуникации.

На втором месте оказалась автоматизация ответов на повторяющиеся вопросы — ее используют 16% опрошенных. Ещё 15% применяют ИИ для перевода с адаптацией под деловой стиль, а 14% — для генерации юмора и креативных вставок, что свидетельствует о постепенном смещении границ формальности в деловом общении.

Отношение к использованию ИИ в деловой переписке в целом остаётся спокойным: 76% респондентов чувствуют себя комфортно, демонстрируя такие письма коллегам. Готовность к дальнейшим экспериментам достаточно высока: 23% участников опроса уже используют ИИ для интерактивных писем и юмора, а 48% готовы пробовать такие форматы в отдельных случаях.

«Сегодня пользователи все чаще обращаются к ИИ как для скорости, так и ради качества коммуникации. Исследование показывает, что именно нестандартные сценарии применения ИИ становятся ключевым драйвером его внедрения в деловую переписку и формируют запрос на более гибкую, живую и креативную деловую коммуникацию», — сказал руководитель направления машинного обучения «Почты Mail» Дмитрий Меркушов.