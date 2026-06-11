Пользователи продолжают переносить почту в xmail: аудитория превысила 4,5 млн

Домен xmail продолжает увеличивать аудиторию: число пользователей превысило 4,5 млн. Он доступен только для переноса почтового аккаунта с зарубежного сервиса. Темпы миграции стабильно сохраняются на высоком уровне — каждый месяц к xmail присоединяются более 100 тыс. новых пользователей. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Пользователи с устройствами на операционной системе Android остаются лидерами по переходу. На них приходится 70% всех переносов. Это подтверждает растущий спрос на мобильные сценарии работы в «Почте Mail» и инструменты миграции данных.

«Перенос почты на xmail для пользователей — это прежде всего безопасность и контроль над личными данными. Ценность такого перехода заключается в возможности сохранить важные письма и файлы в отечественном сервисе с безопасной средой. Если миграция проходит без потери данных и сложных действий со стороны пользователя, она воспринимается не как техническая замена сервиса, а как повышение качества цифровой жизни», — сказал руководитель продуктового направления «Почта Mail» Руслан Арзуманов.

Xmail — домен и сервис, запущенный в 2023 г. для переноса писем с почты Gmail. Он сохраняет прежнее имя пользователя с зарубежного почтового ящика и переносит письма автоматически. Все новые входящие Gmail переедут в почту @xmail, а также будут поступать на прежний адрес. Исходящие можно писать как с адреса @xmail.ru, так использовать привычное имя с @gmail.com.