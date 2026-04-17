Популярность нестандартной медийной рекламы в «Почте Mail» выросла на 60%

В I квартале 2026 г. общая выручка рекламного сегмента «Почты Mail» (входит в VK) выросла в 1,6 раз, а количество рекламодателей — на 20% год к году.

В январе 2026 г. рекламная выручка «Почты Mail» увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 г., а в феврале 2026 г. — на 59%, при этом количество рекламодателей выросло на 40%.

Особенно динамично развивался сегмент нестандартной медийной рекламы — в марте 2026 г. выручка от него выросла на 60%. В топ-3 форматов внутри нестандартной медийной рекламы по итогам I квартала 2026 г. вошли: билборд на Главной — крупный заметный формат на главной странице Mail (37% от выручки сегмента); билборд в Почте Mail — большой горизонтальный формат, размещаемый над списком писем (20%); баннер 240×100% — формат на странице списка писем, который разворачивается по клику пользователя (20%).

«Чаще всего интерес к нестандартным рекламным форматам проявляли маркетплейсы и банки. Рост спроса связан с заметностью форматов и широкой возможностью выбора инвентаря, что позволяет брендам выделяться среди клаттера конкурентов, особенно в ключевые для бизнесов сезоны. Нестандартные медийные форматы работают как на охват и имидж, так и на брендформнс — важную метрику для указанных категорий», — сказала руководитель стратегического направления по работе с партнерами «Почты Mail» Анна Зорина.

