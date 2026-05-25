Разделы

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы
|

«Почта Mail» и VK WorkSpace зафиксировали всплеск фишинговых атак под видом бизнес-документов

Киберэксперты «Почты Mail» и VK Workspace фиксируют рост числа фишинговых рассылок, нацеленных на сотрудников компаний и бухгалтерские отделы. Злоумышленники отправляют письма от имени зарубежных организаций, используя скомпрометированные бизнес-аккаунты. Во вложениях содержатся RAR-архивы, внутри которых скрыт вредоносный .vbs-файл (под видом excel-таблиц и архивов). Об этом CNews сообщили представители Mail.

После открытия вложения на устройства пользователей загружается вредоносный скрипт, который может предоставить злоумышленникам удаленный доступ к компьютеру и позволить похитить учетные данные или установить другое вредоносное ПО.

По данным аналитиков, доля таких нежелательных вложений составила 30% от общего числа вредоносных файлов за последний месяц. Чаще всего мошенники маскируют письма под SWIFT-подтверждения платежей, счета-фактуры, коммерческие предложения и запросы документов.

«Злоумышленники все чаще используют нестандартные форматы файлов, поскольку пользователи стали осторожнее относиться к привычным исполняемым файлам и документам Office. Сегодня мошенники делают ставку на многоуровневые атаки, тщательную подготовку и на архивы со встроенными скриптами, маскируя их под реальные бизнес-документы», — отметил руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.

Фишинговые домены и направленные письма были оперативно обнаружены и заблокированы ИБ-специалистами до момента попадания к адресату. Благодаря современным ML-моделям и антиспам-системам фиксация новых сценариев фишинговых атак позволяет оперативно дообучать умные системы в режиме реального времени. Специалисты также рекомендуют помнить о правилах информационной безопасности и кибергигиены: внимательно проверят вложения даже в рабочих почтовых ящиках, адрес отправителей и не открывать архивы с подозрительными скриптами или файлами, требующими запуска и разрешения доступа к устройству и данным.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Атакован крупнейший сборщик iPhone, IBM, Dell, HP. К хакерам попали «секретные чертежи»

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Знаменитый троян, ворующий данные на macOS стал в качестве приманки использовать ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290