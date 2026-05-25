«Почта Mail» и VK WorkSpace зафиксировали всплеск фишинговых атак под видом бизнес-документов

Киберэксперты «Почты Mail» и VK Workspace фиксируют рост числа фишинговых рассылок, нацеленных на сотрудников компаний и бухгалтерские отделы. Злоумышленники отправляют письма от имени зарубежных организаций, используя скомпрометированные бизнес-аккаунты. Во вложениях содержатся RAR-архивы, внутри которых скрыт вредоносный .vbs-файл (под видом excel-таблиц и архивов). Об этом CNews сообщили представители Mail.

После открытия вложения на устройства пользователей загружается вредоносный скрипт, который может предоставить злоумышленникам удаленный доступ к компьютеру и позволить похитить учетные данные или установить другое вредоносное ПО.

По данным аналитиков, доля таких нежелательных вложений составила 30% от общего числа вредоносных файлов за последний месяц. Чаще всего мошенники маскируют письма под SWIFT-подтверждения платежей, счета-фактуры, коммерческие предложения и запросы документов.

«Злоумышленники все чаще используют нестандартные форматы файлов, поскольку пользователи стали осторожнее относиться к привычным исполняемым файлам и документам Office. Сегодня мошенники делают ставку на многоуровневые атаки, тщательную подготовку и на архивы со встроенными скриптами, маскируя их под реальные бизнес-документы», — отметил руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.

Фишинговые домены и направленные письма были оперативно обнаружены и заблокированы ИБ-специалистами до момента попадания к адресату. Благодаря современным ML-моделям и антиспам-системам фиксация новых сценариев фишинговых атак позволяет оперативно дообучать умные системы в режиме реального времени. Специалисты также рекомендуют помнить о правилах информационной безопасности и кибергигиены: внимательно проверят вложения даже в рабочих почтовых ящиках, адрес отправителей и не открывать архивы с подозрительными скриптами или файлами, требующими запуска и разрешения доступа к устройству и данным.