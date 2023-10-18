Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Почта Mail.ru» обрабатывает 600 млн писем в день с помощью ML-моделей

«Почта Mail.ru» ежедневно обрабатывает 600 млн писем и каждое из них проходит путь минимум из 10 ML-моделей, которые помогают защитить пользователя от фишинга, спама, разобрать письма по папкам и многое другое. Всего в почтовом сервисе функционирует около 50 моделей машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители VK.

ML-модели «Авторегистраций»

Первая ML-модель была разработана в 2009 г. в качестве инструмента для борьбы с ботами и спамерами в «Почте». Сегодня усовершенствованная ML-система «Авторегистраций» блокирует около 130 тыс. подозрительных регистраций в день. При этом система определения взломов анализирует аккаунт в течение нескольких секунд после получения сигнала об угрозе.

ML-модели «Антиспама»

Системы «Антиспама» детектируют около 100 млн писем со спамом в сутки. На данный момент насчитывается 10 верхнеуровневых моделей для проверки писем на предмет спама. Сегодня ML-модели защищают пользователя от вредоносного контента, к которому относится: мошенничество, фишинг, кибератаки, призыв к заработку, помощь несуществующему родственнику и др. Алгоритмы машинного обучения анализируют текст и метаданные писем, а затем выявляют подозрительные схемы и защищают пользователей от возможных угроз.

ML-модели «Категоризации»

Виктор Силкин «Супервэйв Групп»: Бережное отношение к ресурсам становится хорошим тоном
Техника

На протяжении многих лет «Почта Mail.ru» разрабатывала технологии для улучшения пользовательского интерфейса, уделяя в последнее десятилетие особое внимание ML. Умные системы почтового сервиса помогают наводить порядок в почтовом ящике: сортируют письма по папкам, помечают важные письма знаком «молния», предлагают отписаться от рассылок. Ежедневно пользователи получают 300 млн писем в папку «Рассылки», до 200 млн в папку «Входящие» и до 15 млн в папку «Чеки». Также «Почта» напоминает о 2,5 млн важных событий из «Календаря». Около 2,3 млн пользователей начинают разбор ящика именно с важных писем.

Внедрение ML-моделей позволяет расширять возможности «Почты», защищать данные пользователей, структурировать массив входящих писем, а также формировать новые продуктовые сценарии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google – банкрот. Пока только в России

Сервис доставки еды обокрали на 100 миллионов. За хитроумной схемой стоят всего два пользователя

Команде Exim больше года не было дела до критических уязвимостей

Искусственный интеллект в 2024 г. ждёт «холодный душ» и суровая проверка реальностью

Без адреса, но с пропиской. В России юридический адрес могут заменить электронной почтой

Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Обзор смартфона AYYA T1 на отечественной ОС «Аврора»: первый тест в России

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще