«Почта Mail.ru» обрабатывает 600 млн писем в день с помощью ML-моделей

«Почта Mail.ru» ежедневно обрабатывает 600 млн писем и каждое из них проходит путь минимум из 10 ML-моделей, которые помогают защитить пользователя от фишинга, спама, разобрать письма по папкам и многое другое. Всего в почтовом сервисе функционирует около 50 моделей машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители VK.

ML-модели «Авторегистраций»

Первая ML-модель была разработана в 2009 г. в качестве инструмента для борьбы с ботами и спамерами в «Почте». Сегодня усовершенствованная ML-система «Авторегистраций» блокирует около 130 тыс. подозрительных регистраций в день. При этом система определения взломов анализирует аккаунт в течение нескольких секунд после получения сигнала об угрозе.

ML-модели «Антиспама»

Системы «Антиспама» детектируют около 100 млн писем со спамом в сутки. На данный момент насчитывается 10 верхнеуровневых моделей для проверки писем на предмет спама. Сегодня ML-модели защищают пользователя от вредоносного контента, к которому относится: мошенничество, фишинг, кибератаки, призыв к заработку, помощь несуществующему родственнику и др. Алгоритмы машинного обучения анализируют текст и метаданные писем, а затем выявляют подозрительные схемы и защищают пользователей от возможных угроз.

ML-модели «Категоризации»

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На протяжении многих лет «Почта Mail.ru» разрабатывала технологии для улучшения пользовательского интерфейса, уделяя в последнее десятилетие особое внимание ML. Умные системы почтового сервиса помогают наводить порядок в почтовом ящике: сортируют письма по папкам, помечают важные письма знаком «молния», предлагают отписаться от рассылок. Ежедневно пользователи получают 300 млн писем в папку «Рассылки», до 200 млн в папку «Входящие» и до 15 млн в папку «Чеки». Также «Почта» напоминает о 2,5 млн важных событий из «Календаря». Около 2,3 млн пользователей начинают разбор ящика именно с важных писем.

Внедрение ML-моделей позволяет расширять возможности «Почты», защищать данные пользователей, структурировать массив входящих писем, а также формировать новые продуктовые сценарии.