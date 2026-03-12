Разделы

«Почта Mail» добавила функцию заявок на товары и услуги из рекламы

Пользователи «Почты Mail» получили возможность быстро оставлять заявки на интересующие предложения прямо в интерфейсе сервиса. Благодаря адресным лид-формам теперь не нужно переходить на сайты компаний, искать формы обратной связи и тратить время на заполнение данных вручную — достаточно одного клика в персонализированном рекламном объявлении. Об этом CNews сообщили представители Mail.

После нажатия кнопки «Оставить заявку» или «Получить предложение» необходимо только проверить предзаполненные данные (имя, номер телефона и email) и отправить ее. Весь процесс занимает не более пяти секунд. При этом все данные, относящиеся к персональной информации, зашифрованы.

Дополнительным преимуществом для пользователей становится более быстрый отклик со стороны компаний и сервисов. Благодаря автоматической передаче данных заявки оперативно попадают к адресатам, что повышает вероятность получить ответ или персонализированное предложение в самое ближайшее время после отправки формы.

Рекламодатели самостоятельно выбирают площадку и место размещения, где пользователи смогут видеть их рекламное предложение. Благодаря этому реклама становится более адресной и интересной для пользователей.

«Обновленные рекламные форматы упрощают поиск и получение предложений в сферах, где важно быстро зафиксировать интерес — от онлайн-обучения и финансовых продуктов до недвижимости, медицины и B2B-сервисов. Практика показывает, что лид-формы из двух–трех предзаполненных полей обеспечивают на 85% более высокую конверсию, а обработка заявки в течение первых 15 минут повышает шанс продажи на 70%. Формат особенно удобен на мобильных устройствах: лид-формы всегда корректно отображаются на смартфонах и снижают риск ошибок, долгой загрузки страниц и потери заявки, делая взаимодействие с брендами быстрым и комфортным здесь и сейчас», — сказала руководитель продуктового направления монетизации «Почты Mail» Маргарита Волкова.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

