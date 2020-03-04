Закрыт краудсорсинговый проект по поиску инопланетян. Результаты работы 6 млн добровольцев достались США

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Проект закрыт. Возможно, не навсегда

Проект SETI@home исследовательского центра SETI при Калифорнийском университете в Беркли по поиску внеземных цивилизаций, использующий свободные вычислительные ресурсы на компьютерах добровольцев, будет закрыт 31 марта 2020 г. За 20 лет, прошедших с момента запуска проекта, в нем успели поучаствовать около 6 млн человек по всему миру, с помощью которых были проанализированы миллиарды космических радиосигналов.

Согласно сообщению, опубликованному с официального аккаунта SETI в Twitter, с конца марта организация прекратит рассылку новых данных для распределенной обработки волонтерами. Однако, судя по формулировке, в будущем проект может быть возобновлен.

«Спасибо множеству добровольцев, которые помогали "дробить" данные для SETI@home последние два десятилетия. 31 марта проект прекратит отправлять новую работу пользователям, но это не положит конец народному участию в исследованиях SETI», – говорится в заявлении.

Сообщение о закрытии проекта SETI@home в Twitter

Свое решение руководители проекта объясняют тем, что проанализированы практически все данные, необходимые на текущий момент. Аккумулированные данные останутся в распоряжении исследовательского центра в Калифорнии, а его специалисты сосредоточатся на бекэнд-анализе уже полученных данных, результаты которого в дальнейшем лягут в основу научной статьи.

Что такое SETI@home

Идея SETI@home, запущенного в 1999 г., принадлежит ученому из Калифорнийского университета в Беркли Дэвиду Геди (David Gedye). В рамках этого некоммерческого проекта радиоданные, собираемые телескопами обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико и Грин-Бэнк в Западной Виргинии, с помощью специального открытого ПО BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, «Открытая инфраструктура Беркли для сетевых вычислений») анализируются на предмет наличия сигналов, которые могут иметь искусственную природу, то есть отправленными представителями внеземных цивилизаций.

Присоединиться к расшифровке данных с радиотелескопов мог любой желающий владелец персонального компьютера с доступом в интернет. Для этого было достаточно установить клиентскую часть ПО BOINC, которая могла работать под управлением большинства популярных операционных систем, в том числе Windows, Linux, macOS и FreeBSD. после чего в моменты простоя вычислительные ресурсы ПК могли быть использованы для обработки сигналов из космоса. Совокупная вычислительная мощность такой распределенной системы могла быть сопоставима с показателями некоторых суперкомпьютеров. По состоянию на 17 декабря 2012 г. проект являлся наиболее популярным на платформе BOINC – общее число его участников превысило 1,4 млн человек.

За годы активности SETI@home было выявлено несколько необычных радиосигналов, которые все же не были признаны сообщениями инопланетян. Тем не менее, SETI@home продемонстрировал научному сообществу, что проекты распределенных вычислений, использующие подключенные к Сети компьютеры, могут быть эффективным инструментом анализа.

Стоит также отметить, что SETI@home не получал государственного финансирования, существуя только за счет грантов и пожертвований. Главным спонсором проекта была американская НКО «Планетарное общество» (The Planetary Society).

Другие BOINC-проекты

На базе платформы BOINC функционируют и другие проекты, использующие добровольные распределенные вычисления. Так LHC@Home помогает обрабатывать данные, полученных с большого адронного коллайдера (ускорителя заряженных частиц) в CERN.

Einstein@Home ищет в космическом пространстве радиопульсары – нейтронные звезды, испускающие электромагнитное излучения. Первоначально использовался для проверки гипотезы физика Альберта Эйнштейна (Albert Einstein) о существовании гравитационных волн.

В рамках MilkyWay@Home распределенные вычислительные мощности используются для трехмерного моделирования процессов формирования галактик.

Rosetta@home моделирует структуры белков, что помогает в поиске средств лечения ВИЧ, рака, болезни Альцгеймера и малярии. Также существуют отдельные проекты, мощности которых направлены на борьбу с конкретными заболеваниями.

Folding@Home используется для проведения компьютерного моделирования свертывания молекул белка. С его помощью ученые рассчитывают научиться лучше понимать причины возникновения болезней, вызываемых дефектными белками. К таковым относятся склероз, болезнь Альцгеймера или, к примеру, Паркинсона, а также некоторые формы онкологических заболеваний.