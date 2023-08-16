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МТС разогнала мобильный интернет в спальных районах Благовещенска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, модернизировала телеком-оборудование в спальных и отдаленных районах Благовещенска. Благодаря проведенным работам средние скорости в мобильной сети МТС увеличились в два раза. Теперь жители и гости столицы Амурской области могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами в новых жилых массивах на окраинах города и на территории промзон. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование в Моховой пади, Плодопитомнике и в районе Спичфабрики. Скорости мобильного интернета выросли также в 3-м микрорайоне, жилом секторе по улице Загородной и прилегающих к нему многоквартирных домах.

На улице Тенистой в районе железнодорожного переезда новые скорости получили посетители и сотрудники большой зоны торговых баз, складских и производственных помещений, крупный торговый центр и территория малоэтажной жилой застройки. Рядом находится одна из главных магистралей города – улица Калинина. Теперь сотрудники магазинов и складов могут пользоваться высокоскоростным интернетом МТС для подключения сервисов учета и контроля торговли, облачных сервисов и систем онлайн-видеонаблюдения, а водители и пассажиры – коротать время в пути, слушая музыку и общаясь в социальных сетях.

«Благовещенск динамично развивается, идет строительство новых домов и микрорайонов, в первую очередь – в отдаленных районах. Как правило, покупатели такого жилья – семьи с детьми и молодежь, и они привыкли к определенному уровню цифрового комфорта. Видя постоянно растущие объемы мобильного трафика в жилых массивах, мы своевременно проводим работы по обновлению телеком-оборудования, чтобы предоставить качественный доступ ко всем привычным ресурсам и цифровым сервисам экосистемы МТС», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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