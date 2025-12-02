Разделы

Телеком
|

МТС: воронежские предприниматели стали использовать умное видеонаблюдение на 25% чаще

МТС проанализировала востребованность систем видеонаблюдения среди воронежских предпринимателей. За девять месяцев 2025 г. число компаний, установивших оборудование для мониторинга и контроля работы на предприятиях, выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Наибольший спрос на видеонаблюдение в Воронежской области демонстрируют промышленность, ритейл и сельское хозяйство.

В этом году системы мониторинга были особенно востребованы на предприятиях, выпускающих электротехническую и химическую продукцию. В этих отраслях видеонаблюдение помогает контролировать доступ персонала к определенным участкам, соблюдать технологические и производственные процессы. Умные системы анализируют данные с камер и оперативно информируют операторов о браке или возможных нештатных ситуациях.

Интерес к видеонаблюдению вырос и в сфере торговли. Видеоаналитика позволяет удалённо проверять корректность выкладки товаров, распознавать нарушителей, изучать поведение клиентов и улучшать сервис. В сельском хозяйстве видеонаблюдение оказалось особенно актуальным на предприятиях по приему, подготовке, хранению и отпуску зерна. На элеваторах видеосервисы помогают контролировать перемещение продукции и обеспечивать безопасность на объектах.

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro
Безопасность

Среди других отраслей, активно внедряющих видеоаналитику в этом году в Воронежской области, – строительство, логистика и транспорт. Здесь данные используют для наблюдения за стройплощадками, складами и автопарками. Интеллектуальные системы позволяют организовать автоматический пропускной режим, фиксировать нарушения и оперативно оповещать охрану.

«Воронежские предприниматели все чаще выбирают отечественные интеллектуальные системы видеонаблюдения за гибкость в решении конкретных бизнес-задач. Используя аналитику, мы исключаем из процесса человеческий фактор и не просто собираем объективные данные, а получаем выводы о корректной работе персонала и оборудования на производстве. Проще говоря, умные камеры круглосуточно фиксируют всё, что попадает в поле их зрения: количество сотрудников в помещениях, качество продукции на конвейере, проезд на территорию только разрешенной спецтехники, соблюдение требований по использованию средств индивидуальной защиты и санитарных норм. При этом нет необходимости просматривать часы видеозаписей – интеллектуальная система выделит триггер и сообщит сразу. Всё это делает видеоаналитику мощным инструментом для повышения безопасности и эффективности бизнеса», – отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Топ-7 внедрений HR-платформ в России. Рейтинг CNews Analytics

Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще