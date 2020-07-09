Cerevrum начала поставлять автономные VR-очки нового поколения с разрешением 4K

Cerevrum вместе с партнером, дистрибьютором мобильных средств связи компанией ТФН, впервые начнет использовать на российском рынке очки виртуальной реальности нового поколения с разрешением 4К. Разработчик устройства, которое получило название Pico G2 4K - китайская компания Pico Interactive, капитализация которой превышает $1 млрд. Cerevrum - главный партнер этой компании в России.

Объем первой партии составил 600 устройств. Часть устройств направится крупным клиентам Cerevrum, для использования в проектах по онлайн-обучению в виртуальной реальности. Вторая часть останется в Cerevrum для собственных разработок и будущих проектов.

«Осенью 2019 г. мы начали поиск новых VR-очков, подходящих для корпоративного обучения. У старой модели Oculus Go привлекательная цена, но нам она не подошла из-за невозможности официального ввоза в РФ, кроме того, в ней пользователи получали доступ ко всему контенту платформы Oculus. Цена других моделей была слишком высокой, что стало препятствием для наших клиентов, несмотря на положительные результаты пилотов», - отметила Наташа Флокси, CEO Cerevrum.

Pico G2 4K - одно из лучших решений на рынке VR-устройств, которое идеально подходит для использования в корпоративном профессиональном обучении, отмечают в Cerevrum. У очков три степени свободы, они воспроизводят контент в разрешении 4K и отличаются высокой степенью автономности. Преимущество высокого разрешения в повышении качества изображения и отсутствии «эффекта телевизора». Пользователь перестает отдавать себе отчет в том, что он находится в симуляции, увеличивается глубина погружения в виртуальную реальность. Как следствие - человек меньше устает и получает более полную отдачу от VR. Еще одно достоинство очков - улучшенная эргономика. Шлем Pico G2 практически не давит на голову и лицо, благодаря чему пользователь не испытывает неудобств при работе с гаджетом.

Очки поддерживают функцию быстрой зарядки. Разработчики предусмотрели гигиеническое покрытие устройства, что делает возможным их многократное использование разными людьми, это особенно актуально в условиях распространения COVID-19.

Основные характеристики: чипсет - Snapdragon 835; объем ОЗУ - 4 ГБ; объем встроенной памяти - 32 ГБ, есть слот для microSD; два LCD-дисплея с суммарным разрешением 3840х2160 пикселей; частота обновления изображения 75 кадров в секунду; угол обзора в 101 градус; емкость батареи - 3500 мА·ч; срок автономной работы - 3 часа; масса - 276 гр.

«Мы рады, что нам удалось найти, протестировать и совместно с компанией ТФН официально завезти очки нового поколения с лучшими характеристиками на рынке, несмотря на все сложности, связанные с вопросами логистики в период пандемии. Важно также и то, что мы смогли обеспечить низкую цену для наших клиентов. Мы уверены, что эти устройства дадут новый толчок развитию технологии VR-обучения в России», - сказала Наташа Флокси.