Разделы

Интернет E-commerce
|

Eastwind представила рекламную B2B-платформу EW AdConnect для мобильных операторов

Eastwind разработала платформу EW AdConnect, с помощью которой телеком-операторы могут предоставлять малому и среднему бизнесу возможность самостоятельно запускать таргетированные рекламные рассылки. Сейчас проекты внедрения идут в двух телеком-операторах СНГ. Об этом CNews сообщили представители Eastwind.

Актуальность решения

С 2021 г. участники рекламного рынка сталкиваются с ограничениями на сбор пользовательских данных. Политика Apple App Tracking Transparency и блокировка сторонних cookie в браузерах существенно снизили доступность поведенческой информации, так как пользователи все чаще отказываются от отслеживания. Это делает таргетинг менее точным и снижает эффективность кампаний.

На этом фоне телеком-операторы получают преимущество — в их распоряжении остаются детерминированные данные об абонентах: геолокация, поведение, интересы, используемые устройства и другие параметры, не зависящие от внешних экосистем.

Ранее использование этих данных было ограничено, поскольку рекламные кампании запускались вручную и, как правило, в интересах крупных брендов. Это снижало масштабируемость подхода и ограничивало коммерческий потенциал абонентской базы. EW AdConnect меняет этот подход, автоматизируя процесс.

Создание кампании в EW AdConnect включает пять шагов: на каждом этапе система показывает потенциальный охват и стоимость кампании

Возможности платформы

Решение EW AdConnect реализовано в формате кабинета самообслуживания для рекламодателей. Компании получают доступ к веб-интерфейсу, через который могут самостоятельно запускать рекламные кампании — как по собственной клиентской базе, так и по абонентской базе оператора, с использованием заданных параметров таргетинга. Привлекать технических специалистов не требуется.

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать
цифровизация

Оператор выполняет функции модератора: контролирует соблюдение контактной политики и управляет глубиной доступа к данным. Он сам определяет, какие параметры абонентского профиля открывать для таргетинга. Такой подход позволяет защитить абонентские данные и избавить их от назойливых коммуникаций.

Платформа EW AdConnect поддерживает различные каналы: SMS, пуш-уведомления, email, цифровые платформы и другие. Аналитика в режиме реального времени позволяет отслеживать эффективность кампаний и оперативно вносить изменения при необходимости.

EW AdConnect поставляется по white label и адаптируется под оператора: можно менять название, цвета, логотип в веб-интерфейсе, элементы UI. В результате платформа выглядит как часть экосистемы оператора.

Решение ориентировано на операторов, заинтересованных в запуске или масштабировании B2B-рекламы при минимальных операционных затратах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Голов, Postgres Professional: Разрабатывая Tengri Data, мы смотрели на продукт как аналитики

Российский рынок генеративного ИИ в 2025 году вырастет в 5 раз и достигнет 58 миллиардов из-за колоссального спроса

Обзор: EdTech. Цифровизация образования 2025

Власти США стали блокировать высокорисковые криптовалютные фонды

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Обнаружен вредонос, превращающий суперкомпьютеры на базе GPU Nvidia, в криптомайнинговый ботнет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще