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«МегаФон» ускорил интернет в городе, где «Иван Васильевич меняет профессию»

На 20% выросла скорость загрузки цифровых сервисов в смартфонах жителей города с тысячелетней историей — Ростова Великого, расположенного на берегу озера Неро в Ярославской области. Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, обеспечивающие мобильной связью жителей и гостей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ростов Великий — один из древнейших городов России, основанный в XI веке. Входит в состав «Золотого кольца» и является популярным туристическим направлением. Главной достопримечательностью города является Ростовский кремль, построенный во второй половине XVII века. Кроме того, в Ростове Великом расположены десятки храмов, музеев и памятников архитектуры.

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в историческом центре для посетителей музея-заповедника «Ростовский кремль», где проходили съемки известного фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Стены и башни кремля были построены во второй половине XVII века по образцу лучших западноевропейских крепостей. По обезличенной статистике оператора, эти архитектурные достопримечательности особенно интересны абонентам, приезжающим из Москвы, Владимира, Костромы и Нижнего Новгорода, они составляют более 65% туристического трафика.

Также в периметр улучшений попали объекты социальной инфраструктуры, образовательные, культурные, медицинские учреждения, парковые зоны, расположенные в жилых районах с высокоэтажной застройкой — 1-й микрорайон и Пятисотка.

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Цифровизация

«Благодаря обновлению городской телеком-инфраструктуры мы смогли значительно повысить качество связи для жителей и гостей древнего Ростова. Теперь абоненты, в том числе туристы, могут на комфортных скоростях пользоваться цифровыми сервисами даже в историческом центре города, — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области. — По нашим данным, интернет-трафик в Ростове Великом ежегодно растет на 10-15%, и модернизация сети стала ответом на эту тенденцию, позволив повысить удовлетворенность абонентов качеством связи».

Новое качество мобильного интернета стало доступно не только в историческом центре, богатом на памятники архитектуры XIV-XIX веков. В зону улучшения попали ещё несколько локаций Ростовского района — село Пужбол, деревни Михайловское и Дертники, поселки Итларь, Семибратово, Поречье-Рыбное, Петровское, где суммарно проживает более 13 тыс. человек. Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, увеличив скорость мобильного интернета примерно на треть — максимальная скорость передачи данных теперь может достигать 40 Мбит⁄с.

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