«МегаФон» обеспечил скоростным интернетом берега Шексны

Высокоскоростной интернет стал доступен жителям окрестных деревень Досугово, Антоново и Волково, проживающих на берегу реки Шексны в Ярославской области. Теперь абоненты «МегаФона» смогут пользоваться современными цифровыми сервисами на скорости до 40 Мбит⁄с.

Река Шексна, впадающая в Рыбинское водохранилище, является левым притоком Волги и давно завоевала популярность у туристов и рыбаков благодаря своим живописным берегам и большому количеству пригодных для рыбалки мест. Теперь отдыхающие, рыбаки и местные жители смогут чувствовать себя в безопасности, имея возможность связаться как со своими близкими, так и со спасательными службами.

цифровизация

Чтобы предоставить туристам и сельчанам качественные услуги связи, оператор построил новую базовую станцию и развернул сеть в нескольких диапазонах. Новая инфраструктура связи обеспечивает увеличенную дальность радиопокрытия и высокие скорости передачи данных в помещениях, на береговой линии и на воде.

«Рыбинское водохранилище и реки, в него впадающие, — настоящие места притяжения в Ярославской области: здесь проводят свой досуг жители и гости региона. Поэтому мы продолжили закрывать “белые пятна” в популярных рекреационных зонах и запустили мобильный интернет в районе Шексны для любителей рыбалки. При выборе удачного рыбного места всегда проверяется и наличие мобильной связи. Благодаря ей вы сможете поделиться впечатлениями от улова с друзьями в соцсетях, следить за прогнозом погоды, определить свои координаты, загрузить онлайн-карту и чувствовать себя комфортно», — отметила Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

