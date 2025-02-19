«МегаФон» ускорил интернет в селах Некрасовского района Ярославской области

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям Некрасовского района из числа абонентов «МегаФона». Модернизация действующих объектов связи и запуск новой базовой станции помогли расширить покрытие мобильной сети четвёртого поколения и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах сельчан на 20%.

Новое оборудование в деревне Осиновая Слобода работает сразу в нескольких диапазонах и позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях. После апгрейда сетевой инфраструктуры жители могут комфортнее пользоваться необходимыми онлайн‑сервисами, а также учиться и работать удалённо при помощи мобильного интернета.

В густонаселённом посёлке Некрасовское для обеспечения оптимального проникновения сигнала в здания и скорости мобильного интернета до 40 Мбит/с специалисты оператора развернули новые телеком-объекты 4G. Жители уже воспользовались предоставленными возможностями — дата трафик в январе вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также улучшилась зона покрытия и в деревне Рыбницы, поселке Защитном и деревне Свечкино, расположенных на автотрассе внутриобластного значения «Ярославль – Красный Профинтерн». Жители местных современных жилых комплексов и дачных товариществ, расположенных поблизости, тоже смогут оценить увеличение скорости интернета в своих смартфонах.

«По данным «МегаФона», абоненты в Некрасовском районе активно пользуются интернетом 4G: в 2024 г. они прокачали на 32% больше мобильного трафика, чем в предыдущем. Также аналитики отмечают, увеличилось и количество минут на телефонные разговоры, прирост составил 8%», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.