В Ярославском Нойшванштайне прокачали сеть LTE

Многочисленным посетителям знаменитого замка купца Понизовкина в Ярославской области стали доступны услуги мобильного интернета «Мегафона» на скорости до 40 Мбит/с. Специалисты оператора запустили в работу новое оборудование связи и обеспечили устойчивый сигнал LTE как во внутренних помещениях туристического комплекса, так и на внешней территории. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Некогда семейный особняк купеческой династии Понизовкиных или Ярославский Нойшванштайн, как его принято называть из-за сходства с одним из самых величественных баварских замков, в настоящее время распахивает свои двери для проведения различных концертов, выставок, показов мод и фотосессий. Построенная телекоммуникационная инфраструктура обеспечивает гостей замка возможностью пользоваться всеми современными цифровыми сервисами в локации: совершать поисковые запросы о мистической истории замка, вести прямые эфиры с экскурсий, делиться снимками с мероприятий в социальных сетях, а также совершать звонки с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и высокое качество речи.

Программа развития сети LTE также затронула поселок Красный Профинтерн, где по официальным данным проживает более тысячи человек, и участок автодороги между населенными пунктами Бор и Яснищи. Теперь местные жители и автомобилисты могут использовать в полном объеме возможности своих гаджетов: получать онлайн образование, слушать музыку и смотреть фильмы в сети в высоком качестве, загружать навигационные карты и туристические маршруты в пути.

«Росстат отмечает, что Ярославская область находится на восьмом месте в стране и на первом в Центральном Федеральном округе по числу входящего турпотока. Устойчивая мобильная связь в туристических местах – одно из важных условий хорошего отдыха, а сегодня еще и обязательный атрибут гостеприимства. Поэтому для комфорта наших абонентов мы расширяем возможности существующей сети на популярных у гостей региона маршрутах, чтобы абоненты компании получали качественные услуги связи как в домашнем регионе, так и на отдыхе», – сказал Сергей Тимонин, директор «Мегафона» в Ярославле.

«Мегафон» развивает инфраструктуру в Ярославской области и покрывает сетью LTE важные туристические локации региона. Так, оператор построил и модернизировал базовые станции на территории штаб квартиры ассоциации «Самых красивых деревень и городков России» в старинном селе Вятское, в наиболее загруженных локациях города Рыбинска, который называют «столицей бурлаков на Волге», в этнопарке «Деревня Тыгыдым» у «Бухты Коприно».

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.