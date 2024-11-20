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В России нехватка бекэнд-разработчиков, тестировщиков и ИБ-специалистов. Старых удерживают всеми силами, новых нанимать не хотят

Более чем в половине ИТ-компаний не хватает разработчиков ПО, а примерно треть нуждается в дополнительных безопасниках и тестировщиках. Но при этом работодатели тратят больше усилий на удержание уж имеющихся в их штате сотрудников, чем на поиск новых и воротят нос от джунов – работников с минимальным или полностью отсутствующим опытом.

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Российские компании продолжают страдать от нехватки ИТ-специалистов. Как сообщили CNews представители HR-холдинга Ventra, 57,2% фирм наблюдают дефицит разработчиков ПО, в то время как 38,5% жалуются, что в их штате меньше специалистов по информационной безопасности, чем им хотелось бы.

На третьем месте по «дефицитности» находятся специалисты по тестированию ПО – об их нехватке говорят 35% компаний. Замыкают топ-пять дефицитных работников бизнес- и продуктовых аналитиков (35%), а за ними следуют специалисты по «1С» (31,4%).

Среди разработчиков ПО в России в настоящее время наиболее востребованы бекэнд-специалисты (37,1%). Дефицит фронтэнд-разработчиков тоже ярко выражен – на него обратили внимание 28,6% респондентов. Специалистов мобильной разработки не хватает 27,2% компаний.

В опросе приняли участие 900 руководителей – HR бизнес-партнеры, HD-директора, технические директора и директора по информационным технологиям.

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Наиболее приоритетными ИТ-направлениями работодатели в настоящее время считают ИБ (57,6%), ИТ-сервисы и техподдержку (53%), облачные технологии (30,4%), а также импортозамещение (24,4%) и обучение ИТ-сотрудников (23,7%).

Удержать старых, не нанимать новых

По данным Ventra, в 2024 г. в борьбе с дефицитом ИТ-специалистов компании активнее всего придерживались тактики удержания уже имеющихся в штате работников вместо расширения найма. Таковых среди респондентов набралось 76,3%.

Вариантов для удержания специалистов от ухода в другую компанию или в целом смены деятельности у компаний было несколько, но большинство из них вертятся вокруг денег. Например, 47,7% работодателей пересматривали систему мотивации и льгот, а 47,3% отдали предпочтение увеличению оклада ключевым сотрудникам.

Некоторые работодатели даже оказались готовы пойти на то, чтобы видеть ИТ-шников в офисе реже или не видеть их вовсе. 52,7% респондентов сообщили, что готовы одобрить им смену формата работы на гибридный или полностью дистанционный. Но при этом абсолютное меньшинство работодателей согласны отпустить сотрудника жить за рубеж (релоцироваться) – таковых всего 4,2%. CNews писал, что к ИТ-релокантам в России сложилось не очень хорошее отношение, в том числе и в крупном бизнесе.

Но руководители явно хотят, чтобы ИТ-шники трудились в стенах компании. Половина опрошенных Ventra работодателей (50,8%), как оказалось, поддерживают тенденцию постепенного перевода работников с полностью или частично удаленного формата работы в офис. Но пока что только 13,1% работодателей готовы перевести всех сотрудников в очный формат работы. Свыше трети компаний (36%) оставили гибридный или удаленный график в прежней пропорции.

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Облачные тренды

Еще один способ удержания ИТ-специалистов в штате – это новые карьерные перспективы. К ним относятся, в частности, повышение их по службе и выделение им отдельной команды в подчинение. Такие методы одобряют и применяют 39,2% респондентов.

В Ventra отметили, что из нематериальной мотивации работодатели чаще всего предлагают расширенный соцпакет (48,8%), корпоративное обучение (47,7%) и компенсацию расходов на спорт, развлечения и отдых (33,2%). Хотя последнее все же напрямую относится к материальной мотивации.

Деньги есть, но не для джунов

Российские компании весьма охотно и массово повышают зарплаты своим ИТ-шникам. Согласно статистике Ventra, 80,6% компаний намерены сделать это до конца 2024 г.. Большая часть (69,6%) готова увеличить оклады в пределах 20%.

Но руководители понимают, что с дефицитом кадров надо бороться, и потому все же стараются усидеть на двух стульях – и имеющихся ИТ-специалистов удержать, и нанять новых. Большинство работодателей в 2024 г. расширили свои ИТ-команды: 42% незначительно, 20,5% – существенно. В то же время 37,5% компаний решили вовсе не набирать новых сотрудников.

Еще один немаловажный факт – почти половина компаний (45,9%) оказались вовсе не готовы пополнять свой штат джунами – ИТ-шниками с небольшим или вовсе нулевым опытом в профессии. 36% респондентов сообщили, что комплектуют свою команду джунами и даже увеличили объемы их найма, но несущественно.

Как сообщила CNews операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян, на фоне кадрового голода компании все же «задумывается над тем, чтобы вкладываться в “выращивание” начинающих специалистов». «Несмотря на то, что работодатели в массе своей отдают приоритет опытным кандидатам, они все больше обращают внимание на junior-разработчиков, так как конкуренция за “звездных” профи может обернуться существенными расходами на поиск персонала», – добавила она.

Комментарий Ventra

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий холдинга Ventra. На вопрос редакции, чем продиктовано желание большинства компаний удерживать имеющихся специалистов вместо расширения найма, представители холдинга ответили: «Фокус на удержании сотрудников связан с высокой стоимостью подбора ИТ-специалистов на крайне дефицитном рынке труда».

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Вопрос о причинах того, почему именно разработчики, тестировщики и безопасники оказались самыми дефицитными специалистами, представители Ventra прокомментировали так: «Мы видим, что ответы работодателей в целом коррелируют с перечнем наиболее востребованных рынком специальностей. Наблюдается нехватка разработчиков ПО, особенно под Linux, крайне востребованы специалисты по "". Что касается специалистов в области информационной безопасности, спрос на них находится на устойчивом высоком уровне».

Также редакция CNews поинтересовалась, почему компаниям не нужны ИТ-джуны. В Ventra ответили: «В свете актуальных технологических вызовов и задач работодатели отдают предпочтение более опытным специалистам, однако тренд на найм и выращивание джунов набирает силу. Дефицит персонала и стоимость кандидата играют тут не последнюю роль».

Геннадий Ефремов

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