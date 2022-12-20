Исследование: в России за 3 года утроилось количество компаний, использующих облачную инфраструктуру

Провайдер облачных услуг Cloud (ООО «Облачные технологии») совместно с компанией «Технологии доверия» представил результаты исследования уровня облачной зрелости российского бизнеса. Результаты исследования подтвердили активное развитие рынка облаков в сегментах IaaS и PaaS в России: за последние 3 года количество компаний, использующих облачную инфраструктуру, утроилось. Лидерами по затратам на облачные технологии стали – финансы (среднегодовые затраты 17,8 млн руб. на компанию), ритейл (16,8 млн руб.), ИТ (12,8 млн. руб.), развлечения и медиа (7,2 млн руб.). 37% компаний планируют увеличивать объем потребления облачных ресурсов, при этом большое количество организаций ожидают значительного увеличения потребления в течение ближайшего года – в среднем на 28,5%.

В рамках исследования были изучены особенности миграции в облако российских компаний, драйверы и барьеры перехода в облако и другие важные аспекты, касающиеся планирования, финансирования и реализации инициатив по развитию ИТ-инфраструктуры. Уникальность исследования связана с анализом облачной зрелости организаций различных индустрий и сегментов.

«Облака являются одним из главных драйверов российского рынка информационных технологий. Этот сегмент активно развивался все последние годы, положительная динамика наблюдалась и в очень непростом 2022 г. Однако зрелость российских компаний в этой области ранее не подвергалась комплексному анализу, поэтому Cloud и «Технологии доверия» решили изучить тренды рынка IaaS/PaaS в разных индустриях, чтобы помочь компаниям сориентироваться на рынке облаков и с максимальной выгодой цифровизировать свои бизнес-процессы», – сказал Евгений Колбин, генеральный директор Cloud.

Основой исследования является первая в России модель облачной зрелости бизнеса от Cloud, с помощью которой было опрошено более 600 организаций, дополнительно с более чем 50 крупнейшими компаниями проведены глубинные интервью. В результате выяснилось, что средний уровень облачной зрелости у опрошенных компаний около 35%, где 100% – это теоретическая идеальная компания, изначально созданная в облаке (born in cloud), развивающая свою инфраструктуру исключительно в облаке и предлагающая большое количество цифровых продуктов. Отметим, что у отдельных опрошенных организаций этот показатель достиг 70%.

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Тремя главными стимулами, побуждающими компании и организации мигрировать в облако, являются проекты по модернизации ИТ-инфраструктуры, потребность в снижении трудозатрат на обслуживание инфраструктуры и назревшая необходимость в ее масштабировании. Как отметили 31% организаций, участвовавших в исследовании, решение о старте миграции в облако принималось на уровне СЕО. Кроме того, исследование показало, что на облачные технологии направляется в среднем 8,4% ИТ-бюджета использующих их компаний.

Другие интересные выводы в исследовании: 5,7% российского рынка ИТ приходится на облачный сегмент; в крупнейших компаниях большая часть нагрузок размещена на локальном оборудовании, есть компании, в которых публичные облака практически не используются; большая часть респондентов в будущем ожидает либо развития собственных облачных платформ, либо миграции в облако провайдера.