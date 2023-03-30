Cloud запатентовала способ миграции ИТ-мощностей заказчика в облако

Компания Cloud (ООО «Облачные технологии») получила свой первый патент на «Способ и систему автоматизированной миграции информационной инфраструктуры предприятия в облачный сервис». Теперь клиенты Cloud получат возможность быстрее и безопаснее переходить в облако.

При миграции в облако компаниям критически важно осуществить этот переход в кратчайшие сроки, бесшовно и незаметно для бизнеса, ведь простои в работе корпоративных систем могут оказывать крайне негативное влияние как на внутренние рабочие процессы, так и на взаимодействие с клиентами. Именно поэтому Cloud изобрела и запатентовала подход, который учитывает все эти потребности и предлагает заказчикам максимально удобный и защищенный механизм.

«Наличие собственных патентов – один из ключевых показателей технологичности компании, – сказал Евгений Колбин, генеральный директор Cloud. – Данный патент доказывает уникальность подхода Cloud и дает нам исключительное право на не имеющую аналогов методику миграции в облако. По нашей оценке, применение этого запатентованного способа помогает заказчикам Cloud переходить в облако до 30% быстрее по сравнению со среднерыночными показателями и в разы уменьшает вероятность ошибок проектирования. При этом затрачиваются только необходимые ресурсы и не останавливается работа сервисов и приложений. Мы намерены и дальше продолжить практику патентования для защиты своих разработок и предоставления клиентам уникальных услуг и сервисов».

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Запатентованный подход включает в себя сбор данных о текущем состоянии инфраструктуры предприятия и оценку уровня его облачной зрелости, сравнение этих показателей с показателями других компаний и формирование графика активностей для перехода в облако.