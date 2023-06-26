Cloud.ru признан лидером российского рынка ИИ-решений в 2022 г. по версии рейтинга, организованного CNews Analytics

Cloud.ru, провайдер облачных и ИИ-технологий, признан лидером российского рынка искусственного интеллекта в 2022 г. Такие данные приведены в рейтинге крупнейших игроков российского рынка ИИ-решений, организованном CNews Analytics на основе исследования выручки участников.

По итогам 2022 г. Cloud.ru поднялся в рейтинге со второй строчки на первую, что стало следствием роста выручки компании в сегменте ИИ на 86%. Как отмечают в CNews Analytics, 2022 г. стал переломным для рынка искусственного интеллекта: впервые корпорации создали больше моделей машинного обучения, чем академические учреждения, что свидетельствует о все более активном коммерческом применении этих технологий. Решения в области искусственного интеллекта сегодня в центре внимания не только ИТ-рынка, но и многих других отраслей, в которых надеются, что внедрение ИИ даст импульс их развитию.

«В России ИИ-решения прогрессируют и во многих сегментах не уступают иностранным. Крупнейшие российские компании выводят на рынок перспективные разработки, которые помогают клиентам автоматизировать массу процессов в разных индустриях и совсем скоро могут быть положены в основу цифровой экономики. Это системы работы с большими данными, генеративные модели для работы с текстами и изображениями, чат-боты и голосовые ассистенты, решения на базе компьютерного зрения, рекомендательные системы и многое др. При этом лидерство Cloud.ru подтверждает тот факт, что наиболее перспективна сегодня именно облачная модель потребления сервисов на основе ИИ — это доступнее и эффективнее для клиентов, на потребности которых мы ориентируемся в ежедневной работе», — сказал Евгений Колбин, генеральный директор Cloud.ru.

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Cloud.ru – провайдер облачных технологий и ИИ-решений для крупного, среднего и малого бизнеса, а также государственных учреждений. Cloud.ru предлагает более 80 облачных сервисов, платформу для ML-разработки полного цикла на базе двух суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo.