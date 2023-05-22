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Облачный провайдер Cloud меняет позиционирование и название

Российский провайдер облачных технологий и ИИ-решений Cloud объявил об обновлении позиционирования бренда, названия и логотипа. Изменения направлены на поддержку долгосрочной стратегии компании и укрепление лидерских позиций на рынке. Новое название компании – Cloud.ru.

Обновление бренда стало логичным следствием динамичного развития компании, говорят ее представители. Обновленная айдентика соответствует амбициям облачного провайдера и долгосрочному стратегическому видению Cloud.ru.

«В 2019 г. мы были компанией с 4 десятками сотрудников и 1 сервисом. А сегодня у нас уже более 80 сервисов, наша совокупная выручка за 2022 г. увеличилась на 78%, а штат превысил 1 тыс. человек, – сказал Евгений Колбин, генеральный директор Cloud.ru. – Обновленный бренд будет поддерживать нашу миссию: снижать цену прогресса, создавая фундамент для инноваций клиентов. Он поможет нам не просто следовать трендам, а самостоятельно формировать направления развития всего облачного рынка».

«Основной идеей визуального стиля Cloud.ru стал образ портала как метафора перехода к новым технологиям и сервисам вокруг бизнеса клиента, – сказала Мария Каптелова, директор департамента маркетинга и коммуникаций Cloud.ru. – Наша задача – строить новую технологическую среду вокруг потребностей клиентов. Новый логотип стал развитием предыдущего, а характерный шестигранник обрёл новый смысл, и теперь в нем читается портал».

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