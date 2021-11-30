Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

«Бастион» усовершенствовала систему информационной безопасности сервиса аренды электросамокатов «Юрент»

«Бастион» (входит в «ИКС Холдинг»), предоставляющая услуги по защите компаний от киберугроз, провела комплексный аудит информационной безопасности кикшеринг-сервиса «Юрент».

Целью проекта стал поиск потенциальных уязвимостей, способных отрицательно повлиять на оказание услуг и привести к утечкам конфиденциальной информации и персональных данных клиентов сервиса.

«Компании, которые взаимодействуют с пользователями посредством сети интернет, подвергаются значительным рискам, ведь малейшие сбои в работе их сервисов напрямую сказываются на клиентах, – отметил Борис Королев, основатель компании «Бастион». – Бизнес таких компаний напрямую зависит от надежности ИТ-инфраструктуры. К сожалению, киберпреступники это хорошо понимают и используют в своих целях. Поэтому так важно проводить регулярные внешние аудиты. Мы рады, что все больше компаний осознает важность кибербезопасности и уделяет ей такое пристальное внимание, как «Юрент».

«Как самый массовый сервис кикшеринга в стране, мы в «Юрент» всегда уделяем пристальное внимание безопасности всех аспектов нашего сервиса и, в особенности, данных наших клиентов. Сотрудничество с «Бастион» позволило нам обнаружить места, которые требуют более пристальной защиты, и быть уверенными, что сервис защищен от атак и любых инцидентов, — сказал Александр Яковлев, директор по эксплуатации компании «Юрент».

Эксперты «Бастион» проанализировали защищенность мобильного приложения, веб-сервисов, внутренней инфраструктуры и других информационных систем сервиса «Юрент» в соответствии с международными стандартами OWASP Top 10, OWASP Mobile Security Testing Guide, OSSTM.

Проверке подверглись корпоративные сервисы, расположенные на 20 IP-адресах и трех поддоменах, принадлежащих компании. Выявлено и устранено девять уязвимостей низкого уровня критичности, а также одна уязвимость среднего уровня. Критических уязвимостей и потенциальных угроз утечек клиентских данных не обнаружено.

После тестирования на проникновение, автоматизированного и экспертного анализа в «Бастион» отметили высокий уровень защищенности «Юрент» от всех видов киберугроз и составили рекомендации по совершенствованию системы безопасности компании, которые позволят «Юрент» успешно противостоять самым изощренным хакерским атакам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Один из самых разыскиваемых «русских хакеров» живет роскошной жизнью в сибирской глубинке. Фото

В России строят отечественный сервис по покупке хакерских услуг взамен заграничных

В России создана самоуничтожающаяся флешка с детонатором для истинных параноиков

Обиженный Microsoft хакер опубликовал секрет превращения любого пользователя в админа. Работает во всех Windows

«Касперский» создал бесплатную и доступную для всех операционную систему

Сколько стоит взломать почту «Яндекса», Mail.ru и Gmail. Раскрыт прайс-лист известных хакеров

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android

Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа

Оптическое хранилище 5D: 500 терабайт данных на тонком стеклянном диске

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021