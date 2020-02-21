Fujitsu представила две новые рабочие станции

Fujitsu представила две новые рабочие станции, предназначенные для профессиональных пользователей. Они эффективно решают ресурсоемкие задачи в области проектирования и творчества и удовлетворяют высокие требования к производительности и дизайну.

Новые рабочие станции Fujitsu CELSIUS M7010 и CELSIUS M7010X созданы для профессионального трехмерного CAD- и CAE-моделирования в области проектирования и производства. Они также эффективно справляются с задачами мультимедиа и развлечений, включая производство видео, создание спецэффектов VFX/SFX, креативный дизайн и рекламу. Созданные на базе новейшей технологии Intel1, новые модели обеспечивает более высокую производительность. Это повышает скорость обработки рабочих нагрузок визуализации и позволяет быстрее обрабатывать большие массивы данных с помощью алгоритмов машинного и глубинного обучения или при выполнении вычислительных нагрузок.

Система CELSIUS M7010 на базе новейшего ЦП Intel Xeon поддерживает широкие возможности для выбора конфигурации в соответствии с конкретными рабочими нагрузками, включая профессиональное проектирование, монтаж видео и разработку AI-алгоритмов. Созданная на базе процессоров Intel Core i9 серии X, CELSIUS M7010X идеально подойдет для дизайнеров, которые хотят воспользоваться преимуществами высочайшей производительности и стабильности работы рабочей станции.

Конструктивные решения Fujitsu, включая управляемую систему охлаждения с тремя воздушными каналами, делают новые модели одними из самых бесшумных и надежных рабочих станций в своем классе. Отмеченный наградами дизайн системы CELSIUS M обеспечивает исключительную простоту доступа к внутренним компонентам системы для их замены или модернизации.

Новые рабочие станции Fujitsu CELSIUS M7010 и CELSIUS M7010X доступны для заказа у официальных дистрибуторов компании Fujitsu. Стоимость зависит от региона и конфигурации.