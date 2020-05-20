Fujitsu представила новую версию DigitalSuite ProcessModeler

Fujitsu представила новую версию DigitalSuite ProcessModeler. Обновленный инструмент автоматизации бизнес-процессов упрощает разработку приложений, значительно сокращая время на проектирование блок-схем приложений. Высокая скорость работы достигается за счет использования стандартной отраслевой формы записи моделирования бизнес-процессов (BPMN). Это также улучшает удобство использования и пользовательский интерфейс RunMyProcess DigitalSuite, облачной платформы для цифровой трансформации.

Новая версия DigitalSuite ProcessModeler также расширяет возможности компаний для быстрого и защищенного тестирования, развертывания и масштабирования цифровых бизнес-процессов. Помимо оперативного проектирования рабочих процессов, аппаратно-независимый инструмент ProcessModeler помогает снизить риск сбоев в работе сервисов и других системных ошибок за счет добавления возможности более простого тестирования и реконфигурации бизнес-логики приложений в облачных, локальных и мобильных средах.

Основные функции нового инструмента ProcessModeler включают автоматизацию и упрощение проектирования, а также более структурированные и более интуитивно понятные элементы управления настройками. С выпуском новой версии Fujitsu подтверждает свое стремление инвестировать средства в оптимизацию DigitalSuite компании RunMyProcess, расширяя функциональные возможности ProcessModeler и поддерживая успех DigitalSuite WebModeler и EnterpriseConnect, выпущенных в 2019 г.

Энджи Лорена Пераза (Angie Lorena Peraza), руководитель отдела информационных технологий компании Opensky, долгосрочного партнера и реселлера RunMyProcess DigitalSuite, сказал: «Fujitsu RunMyProcess проделала большой объем работы с выпуском новой версии инструмента. Новый модуль ProcessModeler является значительным шагом вперед для разработчиков приложений, который увеличивает их продуктивность работы. Он проще в использовании, и все опции и функции просты в освоении и применении. Кроме того, он имеет современный пользовательский интерфейс».

Хироши Язава (Hiroshi Yazawa), генеральный директор компании Fujitsu RunMyProcess, сказал: «В настоящее время не существует секторов экономики, в которых компании не работают над цифровым преобразованием, стараясь найти лучшие способы предоставления продуктов или услуг с помощью цифровых процессов. DigitalSuite ProcessModeler упрощает, ускоряет и повышает безопасность создания, тестирования и запуска процессов с цифровой трансформацией. Новая версия программного инструмента представляет собой очередную инвестицию Fujitsu в развитие и совершенствование платформы RunMyProcess DigitalSuite, как самой совершенной и доступной платформы цифрового преобразования на рынке».