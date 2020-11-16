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Fujitsu представила новую мобильную рабочую станцию

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Fujitsu дополнила свою линейку мобильных рабочих станций CELSIUS флагманом FUJITSU Workstation CELSIUS H7510. Новая модель с экраном в 15,6 дюймов предлагает пользователям высокую производительность и надежную защиту данных даже в дороге. Эта рабочая станция прекрасно подходит инженерам, архитекторам, людям творческих профессий и создателям цифрового контента.

Благодаря использованию современных процессоров, графических карт, памяти и дисплеев CELSIUS H7510 стала передовой моделью в линейке мобильных рабочих станций CELSIUS. Помимо выдающихся вычислительных и графических возможностей Fujitsu также предлагает максимальную защиту: устройство можно дополнить биометрической системой аутентификации PalmSecure, которая распознает пользователя по венам на ладони.

Рабочая станция комплектуется профессиональными графическими картами вплоть до NVIDIA Quadro RTX 3000 с поддержкой VR и сертифицирована разработчиками программного обеспечения. Это обеспечивает производительность корпоративного уровня для основных приложений, применяемых в творчестве, инженерном проектировании и архитектурном дизайне (например, Adobe Premiere Pro, 3dsMax, Creo, SolidWorks, CATIA, AutoCAD и ALLPLAN). Экран устройства поддерживает разрешение Full HD и стандарт HDR400, а также обеспечивает до 100% охвата цветового пространства sRGB для оптимальной передачи цвета и контраста, поэтому пользователи смогут в полной мере ощутить качество изображения на экране.

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В рабочую станцию можно установить ОЗУ объемом до 128 ГБ и твердотельные накопители (SSD) объемом до 4 ТБ. Также есть возможность выбрать между самыми современными процессорами Intel Core десятого поколения и мощным Intel Xeon W-10885M.

Современные творческие и инженерные проекты отличаются как постоянно растущими объемами данных, так и необходимостью демонстрировать свои работы вне офиса. CELSIUS H7510 хорошо подходит для таких задач благодаря сочетанию производительности и компактности. Пользователи могут носить устройство на различные мероприятия или площадки заказчика и показывать свои идеи дизайна, в том числе с использованием средств виртуальной реальности. При работе в офисе производительность также будет максимальной — к CELSIUS H7510 можно подключить репликатор портов через механический разъем или через разъем Thunderbolt 3.

Рабочая станция СELSIUS H7510 уже доступна к заказу у официальных дистрибьюторов компании.

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