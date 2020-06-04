Fujitsu представила новое поколение настольных ПК и рабочих станций

Fujitsu благодаря использованию новейших процессоров Intel 10-го поколения в новых моделях семейства ПК ESPRIMO, обеспечивает более высокую производительность и предлагает пользователям еще больше возможностей для выбора: начиная универсальными ПК в башенном корпусе, заканчивая компактными системами с корпусом объемом менее одного литра.

Улучшения коснулись всех моделей персональных компьютеров. Флагманская модель ESPRIMO P9910 серии ESPRIMO P с корпусом формата Micro Tower поддерживает полноразмерные графические карты и имеет 4 разъема PCIe для модернизации системы в будущем. Новинка оснащена блоком питания мощностью 680 Вт, что позволяет устанавливать в ПК специализированные карты расширения и графические карты. Серия ПК ESPRIMO P широко используется в полицейских подразделениях, для нужд общественного транспорта и в производственном секторе, благодаря расширенным возможностям для внутриполосного управления и управления с помощью технологии vPro, а также новейшим технологиями BIOS и ОС, которые обеспечивают высокую эффективность работы и снижают расходы на администрирование.

Серия ПК ESPRIMO D с компактным форм-фактором включает новый уменьшенный корпус объемом 8,3 литра, который используется в линейке ESPRIMO D7010 и премиальной линейке ESPRIMO D9010. Компактные размеры делают ПК серии ESPRIMO D идеальным решением для рабочих сред с ограниченным свободным пространством. Несмотря на небольшие размеры, новые ПК поддерживают различные возможности для расширения и многочисленные интерфейсы ввода/вывода. Эта серия пользуется популярностью в образовательных учреждениях, а также может применяться в специализированных областях, например, таких как почтовые службы.

Мини-ПК ESPRIMO Q теперь предлагаются в черном и белом корпусе. Эта полнофункциональная система имеет оптический привод, интегрированный блок питания и современный компактный корпус. Благодаря поддержке до 11 портов для различных вариантов подключения, универсальный ПК ESPRIMO Q отлично подойдет для использования в офисах и розничных магазинах. На протяжении 2 лет мини-ПК ESPRIMO Q7010 будет поставляться с чипсетом без изменений, что очень важно для специализированных приложений, в которых каждое обновление проходит проверку на предмет совместимости.

Ультракомпактные ПК ESPRIMO G имеют корпус объемом всего 0,9 литра. Новая модель ESPRIMO G9010 имеет безвентиляторную конструкцию для бесшумной и комфортной работы. Благодаря возможности подключения питания и вывода изображения через один единый кабель USB-C, мини-ПК может быть установлен за монитором без лишних дополнительных проводов. При этом, мини-ПК обеспечивает высокую скорость работы за счет использования в нем новейших технологий Intel и Fujitsu. Универсальная модель ESPRIMO G5010 и модель более высокого уровня ESPRIMO G9010 отлично подойдут для модернизации рабочих мест, использования в сфере образования, домашнего использования и в качестве обычных десктопов для компаний малого и среднего бизнеса. Ультракомпактные ПК ESPRIMO G и мини-ПК ESPRIMO Q могут применяться для создания современных информационных решений для рекламных щитов и цифровых вывесок. Моноблок ESPRIMO K получил современный внешний вид, благодаря корпусу белого цвета и 24-дюймовому экрану, с 3 сторон которого отсутствует рамка. Обновленный моноблок отлично подходит для установки в приемных офисов, на стойках регистрации в гостиницах и аэропортах. Эргономичная конструкция с регулировкой по высоте позволит любому пользователю выбрать удобное рабочее положение.

Рюдегер Ландто (Rüdiger Landto), руководитель направления клиентских устройств компании Fujitsu в регионе EMEIA, сказал: «С выпуском 10-го поколения настольных ПК Fujitsu ESPRIMO мы продолжаем инвестировать в разработку современной линейки настольных компьютеров. Благодаря еще более компактным размерам новые модели ПК не занимают на столе много пространства и имеют большие перспективы для использования в будущем. Существует множество сценариев использования, в которых настольные ПК окажутся отличной заменой ноутбуков. Благодаря новым процессорам обновленные системы Fujitsu ESPRIMO стали еще более мощными и энергоэффективными».

Fujitsu обновила 2 модели настольных рабочих станций CELSIUS и установила в них процессоры Intel 10 поколения. Новинки созданы для пользователей, которым необходима высокая вычислительная и графическая производительность для работы с ресурсоемким программным обеспечением. Компактная рабочая станция CELSIUS J5010 имеет корпус объемом 8,3 литра, что на 17% меньше по сравнению с предыдущим поколением. Несмотря на небольшие габариты, эта система поддерживает возможность установки полноразмерных графических карт вплоть до NVIDIA Quadro P2200. Мощный и при этом почти бесшумный компьютер идеально подойдет для автоматизированного проектирования (САПР), а также для дизайна, визуализации, видеомонтажа и для использования на производстве.

Рабочая станция CELSIUS W5010 с корпусом формата Micro Tower поддерживает возможность установки двух профессиональных графических карт и имеет опциональный, более мощный блок питания мощностью 680 Вт. Это обеспечивает еще более высокую скорость обработки графики для требовательных систем САПР, компьютеризованного моделирования (CAE) и разработки мультимедиа и развлекательного контента. В новый корпус можно установить полноразмерные графические карты вплоть до NVIDIA Quadro RTX 5000. Версия CELSIUS W5010 с увеличенным 3-летним жизненным циклом подойдет для долгосрочных проектов, например, в сфере видеонаблюдения, здравоохранения, телекоммуникаций и в организациях государственного сектора.

Весь модельный ряд настольных ПК Fujitsu ESPRIMO и рабочих станций Fujitsu CELSIUS можно заказать у официальных дистрибуторов компании Fujitsu. Стоимость зависит от модели, конфигурации и региона.