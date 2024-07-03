Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Basis Dynamix заняла первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNews

Высокопроизводительная платформа на базе динамической инфраструктуры для управления виртуальными серверами и контейнерами Basis Dynamix заняла первое место в рейтинге портала CNews, сформированном на основе балльной оценки по 8 ключевым критериям. Решение получило 899 баллов, со значительным отрывом опередив продукты конкурирующих брендов. В общей сложности были проанализированы 10 ведущих отечественных решений.

Аналитики CNews оценивали платформы по следующим критериям: совместимости с операционными системами, наличию встроенных клиентов, предлагаемому функционалу, поддержке различных функций и режимов; также оценивались вопросы безопасности, интеграции, уровень доверия по ФСТЭК, стоимость и ряд других параметров.

«ИИ-комбайн»: куда развиваются мультимодальные модели генеративного искусственного интеллекта
Генеративный ИИ

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки — баллы присуждались за наличие определенных опций в работе сервисов. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Такой способ исследования позволяет обозначить главных лидеров отрасли, а также определить возможности современных решений. Платформа Basis Dynamix была отмечена экспертами как продукт с наиболее широким функционалом и поддержкой всех необходимых режимов работы. Подробнее о методике оценки можно узнать на странице исследования.

Рейтинг платформ виртуализации от CNews — главное отраслевое исследование, предоставляющее комплексный анализ и оценку решений виртуализации, доступных на российском рынке. Основанное на мнениях экспертов, данных от пользователей и объективных критериях оно помогает предприятиям и организациям выбирать оптимальные платформы для их нужд, обеспечивая надежность, производительность и безопасность виртуальных инфраструктур.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В России создадут систему телеметрии и мониторинга для газовой отрасли

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

В России переводят систему эксплуатации АЭС на отечественное ПО

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Microsoft вновь раздает обновление Windows 11, которое отправляло ПК в бесконечную перезагрузку. Теперь оно выводит из строя панель задач

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024