Caviar поддержит Дурова, выпустив именной iPhone

Caviar, люксовый бренд, выпускающий премиальные версии смартфонов и смарт-часов, представил на своем сайте кастомный iPhone под названием «#FreeDurov» (рус. – Свободу Дурову). Об этом CNews сообщили представители Caviar.

По всему миру люди, придерживающиеся разных взглядов, увидели в задержании Дурова наступление на свободу слова и приватность общения в сети. Меньше чем за сутки тег #FreeDurov был просмотрен почти 200 млн раз.

Caviar представил на своем сайте дизайнерский iPhone под названием «#FreeDurov» (рус. – Свободу Дурову). Корпус модели сделан из авиационного титана, покрытого черным PVD по технологии, используемой при создании люксовых швейцарских часов.

Caviar Caviar поддержит Дурова, выпустив именной iPhone

На титане награвирована сокращенная версия кредо основателя Telegram – «Свобода и Красота» на русском и французском языках. Полная версия высказывания Павла – «Наши ценности — красота и свобода. Менять этот набор на деньги мы не планируем». По мнению команды Caviar, это высказывание перекликается с национальным девизом Франции – «Свобода, Равенство и Братство» (фр. Liberté, Égalité, Fraternité).

Центральный элемент дизайна – панно с бумажным самолетиком из авиационного титана и ювелирной эмали напоминает логотип Telegram. «Бумажный самолет на логотипе Telegram означает свободу. Для нас свобода выбора и переносимость данных имеют первостепенное значение. Люди должны полностью контролировать свои данные и свою жизнь» - сказал Павел Дуров в авторском Telegram-канале в январе 2021 г.

Модель можно заказать на iPhone 15 или сделать предзаказ на iPhone 16 на сайте Caviar. Презентация линейки iPhone 16 состоится 9 сентября 2024 г.

Цены на модель начинаются от 509 тыс. руб. за iPhone 15 Pro #FreeDurov (128 ГБ). Цена на предзаказ на iPhone 16 Pro – 579 тыс. руб.