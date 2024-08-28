Caviar поддержит Дурова, выпустив именной iPhone
Caviar, люксовый бренд, выпускающий премиальные версии смартфонов и смарт-часов, представил на своем сайте кастомный iPhone под названием «#FreeDurov» (рус. – Свободу Дурову). Об этом CNews сообщили представители Caviar.
По всему миру люди, придерживающиеся разных взглядов, увидели в задержании Дурова наступление на свободу слова и приватность общения в сети. Меньше чем за сутки тег #FreeDurov был просмотрен почти 200 млн раз.
Caviar представил на своем сайте дизайнерский iPhone под названием «#FreeDurov» (рус. – Свободу Дурову). Корпус модели сделан из авиационного титана, покрытого черным PVD по технологии, используемой при создании люксовых швейцарских часов.
На титане награвирована сокращенная версия кредо основателя Telegram – «Свобода и Красота» на русском и французском языках. Полная версия высказывания Павла – «Наши ценности — красота и свобода. Менять этот набор на деньги мы не планируем». По мнению команды Caviar, это высказывание перекликается с национальным девизом Франции – «Свобода, Равенство и Братство» (фр. Liberté, Égalité, Fraternité).
Центральный элемент дизайна – панно с бумажным самолетиком из авиационного титана и ювелирной эмали напоминает логотип Telegram. «Бумажный самолет на логотипе Telegram означает свободу. Для нас свобода выбора и переносимость данных имеют первостепенное значение. Люди должны полностью контролировать свои данные и свою жизнь» - сказал Павел Дуров в авторском Telegram-канале в январе 2021 г.
Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений
Модель можно заказать на iPhone 15 или сделать предзаказ на iPhone 16 на сайте Caviar. Презентация линейки iPhone 16 состоится 9 сентября 2024 г.
Цены на модель начинаются от 509 тыс. руб. за iPhone 15 Pro #FreeDurov (128 ГБ). Цена на предзаказ на iPhone 16 Pro – 579 тыс. руб.