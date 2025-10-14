«Лаборатория Касперского»: хактивисты обычно реализуют угрозы через несколько дней или недель

Команда Kaspersky Digital Footprint Intelligence изучила деятельность хактивистов из Турции, стран Ближнего Востока и Африки и подготовила отчет «Сигнал посреди шума». В нем проанализирована активность 120 групп, а также более 11 тыс. сообщений, опубликованных злоумышленниками в сети и даркнете в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Команда уделила особое внимание тому, как атакующие ведут коммуникации, в том числе используют хештеги. Анализ показал, что хактивисты обычно переходят к действиям в течение нескольких дней или недель после публичных заявлений с угрозами. Это подчеркивает важность постоянного мониторинга и быстрого реагирования.

Хактивисты атакуют жертв в разных регионах, включая Россию и другие страны Европы, США, Индию, Вьетнам и Аргентину. Злоумышленники стремятся к максимальному охвату и зрелищности и не фокусируются только на отдельных локальных целях.

Быстрый переход от угроз к атакам. На этот факт стоит обратить внимание ИБ-командам. В отличие от APT-групп, хактивисты значительно быстрее претворяют в жизнь свои угрозы — обычно это занимает от нескольких дней до нескольких недель. Поэтому необходимо оперативно принимать меры и не игнорировать их заявления.

Доминирование DDoS-атак. В 2025 г. более чем в половине (61%) отчетов о кибератаках, упомянутых в сообщениях хактивистов и содержащих хештеги, речь шла о DDoS-атаках.

Хештеги для продвижения публикаций о кибератаках. В 2025 г. специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили более 2 тыс. уникальных меток, из которых почти 1,5 тыс. впервые появились в этом году. Хештеги позволяют злоумышленникам добиться разных целей: идентифицировать себя, заявить об ответственности, распространить сведения об успешных кибератаках с целью привлечь внимание общественности. Большинство хештегов «живут» всего около двух месяцев, поскольку администраторы мессенджеров блокируют каналы таких групп. Однако популярные среди хактивистов комбинации могут использоваться дольше — в том числе в публикациях в новых группах, созданных на замену заблокированным.

Объединение усилий. Группы хактивистов часто сотрудничают, чтобы добиться наибольшего эффекта. О таких альянсах они могут заявлять в рамках совместных кампаний, в том числе при помощи хештегов.

«Мы изучили деятельность хактивистов на примере региона Турции, стран Ближнего Востока и Африки и выделили несколько ключевых особенностей, которые могут взять на вооружение ИБ-специалисты. Такие группы, в отличие от других вредоносных альянсов, стремятся к максимальной огласке, что отражается в характере их коммуникаций. Непрерывное наблюдение за публикациями хактивистов позволяет аналитикам еще на ранних этапах получить информацию о следующих потенциальных мишенях. Именно поэтому так важно использовать решения для мониторинга, такие как Kaspersky Digital Footprint Intelligence, — чтобы превратить «шум» в потоке сообщений в важный сигнал для ИБ-команд», — сказала Ксения Кудашева, аналитик Digital Footprint Intelligence.

Чтобы защититься от киберугроз, «Лаборатория Касперского» рекомендует бизнесу и госучреждениям:

разработать план по реагированию на инциденты, уделяя внимание противодействию DDoS-атакам. Он должен включать в себя сценарии работы сотрудников при наступлении того или иного ИБ-события, список необходимых ресурсов, перечень применяемых инструментов, права и обязанности команды реагирования; регулярно проводить обучающие тренинги для сотрудников, чтобы снизить вероятность успешных атак с использованием методов социальной инженерии, в том числе фишинга; регулярно обновлять операционную систему и ПО на всех корпоративных устройствах, чтобы своевременно закрывать известные уязвимости; инвестировать в средства мониторинга, чтобы своевременно находить объявления об угрозах со стороны хактивистов и оперативно принимать меры; предоставлять SOC-командам доступ к свежей информации о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников; использовать комплексную защиту компаний от киберугроз.