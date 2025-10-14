Аналитика МТС AdTech и «МТС Банка»: только 17% россиян никогда не сталкивались с мошенниками

Почти каждый пятый россиянин никогда не получал ни звонков, ни сообщений от мошенников. Фишинговое электронное письмо или сообщение со ссылкой для взлома или кражи данных — самый распространенный вид мошенничества, с которым сталкивался каждый третий (36% опрошенных) россиян, говорится в совместном исследовании МТС AdTech и «МТС Банка». Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

МТС AdTech опросил 2500 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в октябре 2025 г.

Мошеннические запросы на оплату или перечисление денежных средств получали 35% участников опроса МТС AdTech. Каждый третий (29% и 28% соответственно) замечал фальшивые выигрыши призов и мошенничество с лотереей, а также мошенничества в предложениях работы.

Сообщения или звонки в Wh*****p получали 18% респондентов, в Telegram — 13%. Самые низкие показали в «Авито» (злоумышленники связывались с 8%) и в VK (7%). Представители самых старших поколений — беби-бумеры и «иксы» — чаще других получают сообщения от злоумышленников в Wh*****p (по 13% опрошенных). Зумеры чаще остальных видят сообщения от мошенников в SMS (10%) и в VK (6%).

Почти четверть россиян (23%) считают мошенниками «инфоцыган» (продавцов информационных продуктов).

Чаще остальных мошенники беспокоят беби-бумеров (55% опрошенных) и «иксов» (52% опрошенных).

В «МТС Банке» напоминают, что одна из главных мер по защите средств – бдительность самих клиентов. Злоумышленники чаще всего по телефону представляются сотрудниками банков, операторов сотовой связи, полиции, Банка России и т.д. В разговоре обычно используются стандартные сценарии запугивания: другой человек оформил на вас кредит или прямо сейчас списывает денежные средства с вашего банковского счета, истек срок действия SIM-карты или банковской карты и необходимо срочно продлить договор. В последнее время стали популярны схемы с госучреждениями: поликлиники, почта и др., где пользователя пытаются записать на прием, а также маркетплейсами, где ему якобы пришла доставка. Обычно цель всех действий мошенников получить от него код из SMS или удаленный доступ к экрану мобильного телефона.

Эксперты по безопасности рекомендуют в случае звонков с незнакомых номеров, класть трубку и самостоятельно перезванивать в организацию по официальным телефонам. Никому нельзя сообщать короткие коды из SMS, которые приходят на телефон, трехзначный код на обороте банковской карты и любые логины и пароли от сервисов, интернет и мобильного банка. Не следует открывать или скачивать файлы от неизвестных источников и переходить по ссылкам от незнакомых людей, которые шлют сообщения в мессенджерах или SMS. И даже с ссылками от знакомых надо быть бдительным – участились случаи взлома аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах и создания поддельных профилей.