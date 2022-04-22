В Черноземье подключили первый многоквартирный дом к интернету вещей стандарта NB-IoT

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и гарантирующие поставщики электроэнергии ОАО «ЛЭСК» и ООО «НовитЭн» запустили в Липецке пилотный проект по удаленному мониторингу общедомового потребления электроэнергии, который обеспечит не только прозрачность и точность расчетов потребителей коммунальных услуг, но и экономию энергоресурсов, и уменьшение затрат на эксплуатацию приборов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС оснастила общедомовые приборы учета электроэнергии многоквартирного жилого дома SIM-чипами, которые поддерживают стандарт NB-IoT. Умные устройства передают показания в онлайн-режиме по защищенным каналам связи непосредственно в системы мониторинга ОАО «ЛЭСК» и ООО «НовитЭн» для точных расчетов потребителей, включая расчеты управляющих компаний с поставщиками электроэнергии, так как каждая из сторон видит реальные объемы потребления ресурсов.

Сеть NB-IoT – передовой стандарт связи, который разработан специально для интернета вещей в сфере умного города и ЖКХ и является более эффективным и экономным по сравнению с привычными стандартами 2G, 3G и 4G. Основные преимущества NB-IoT – экономный режим энергопотребления, высокая проникающая способность и степень безопасности передачи данных. Работа в сети NB-IoT обеспечивает простоту установки оборудования, которое может работать без внешних источников питания до 10 лет. Пилотный проект по передаче данных с помощью интернета вещей позволит вывести автоматизированный учет энергоресурсов на новый современный уровень.

«Для корректного учета электропотребления необходимы передовые цифровые технологии. Снятие и передача показаний в автоматическом режиме позволяют повысить точность и прозрачность учета, исключить ошибки и искажения, связанные с человеческим фактором. От этого выигрывают в первую очередь наши клиенты – жители региона», – сказал генеральный директор ООО «НовитЭн» Алексей Харин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.