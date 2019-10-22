Devicelock включил в свои продукты поддержку Postgres Pro и PostgreSQL

Devicelock, российский производитель DLP-систем, выпустил новую версию программного комплекса Devicelock DLP, включающую обновленный модуль Devicelock Enterprise Server с поддержкой СУБД Postgres для хранения и обработки данных о событиях, происходивших в контролируемом контуре. Поддержку получили как открытая СУБД PostgreSQL, так и российская усовершенствованная разработка Postgres Pro, входящая в реестр Минкомсвязи и имеющая сертификат ФСТЭК.

Devicelock Enterprise Server – часть комплекса предотвращения утечек данных Devicelock DLP, предназначенная для управления защитой, включая работу агентов и распространение DLP-политик, а также централизованного сбора данных теневого копирования и событийного протоколирования с агентов Devicelock и сервера Devicelock Ethersensor и создания отчетов на их базе.

По словам основателя и технического директора Devicelock Ашота Оганесяна, к поддержке PostgreSQL и Postgres Pro компанию подтолкнули впечатляющие показатели эффективности СУБД, а также рост их доли на российском рынке.

«В последнее время мы получали большое количество запросов от наших российских клиентов на поддержку PostgreSQL и Postgres Pro и не могли не отреагировать на их пожелания, – отметил Оганесян. – Кроме того, мы видим, что созданная Минкомсвязи экосистема российского ПО начинает работать, и ориентация на поддержку входящих в реестр разработок становится одним из наших стратегических приоритетов».

«Интеграция СУБД Postgres Pro c прикладными системами, востребованными крупными предприятиями и госзаказчиками, входит в число приоритетных задач нашей компании. Мы рассчитываем, что партнерство с одним из ведущих производителей DLP-решений в лице компании Devicelock позволит нам более эффективно закрывать потребности заказчиков как на российском, так и на международном уровне», – сказал заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко.