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Ozon fresh: летом спрос на готовую окрошку вырос почти в 2 раза

По данным Ozon fresh, тренд на готовые блюда продолжает набирать обороты. Летом, когда хочется больше времени проводить на природе, клиенты сервиса чаще выбирают заказать еду, а не тратить время на домашние хлопоты. Так, в июне и июле спрос на знаменитую русскую окрошку в готовом формате год к году вырос в 1,7 раз. Самой популярной оказалась окрошка с колбасой — спрос на эту позицию в первые месяцы лета вырос в 2,4 раза. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Напитки, которые становятся основой для окрошки, также покупают чаще — спрос на них год к году увеличился в 1,6 раза. Самую быструю динамику роста показал айран — этот напиток покупали в 2,1 раз чаще, чем прошлым летом. На втором месте — квас, спрос на него в июне и июле 2026 г. увеличился почти в два раза. Топ лидеров по росту спроса среди напитков для окрошки закрывают тан и кефир: популярность этих напитков выросла в 1,6 раза и почти 1,5 раза год к году.

А среди ингредиентов для окрошки этим летом клиенты сервиса чаще всего покупали отварные овощи (рост в 1,8 раз), а также свежий картофель и редис (рост в 1,6 раза), яйца и зелень — рост в 1,5 раза и колбасу (рост в 1,4 раза).

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