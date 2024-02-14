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Ozon составил бизнес-портрет продавца на маркетплейсе

Более 60% продавцов на Ozon - индивидуальные предприниматели. Почти каждый третий продавец сумел перейти порог оборота в 1 млн руб. за девять месяцев 2023 г.

Продавцы сразу несколько fashion-категорий товаров стали лидерами по динамике штучных продаж. По числу региональных предпринимателей на площадке лидирует Краснодарский край.

Больше половины продавцов пользуется хранением от маркетплейса, чтобы ускорить доставку до покупателя. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

По итогам первых девяти месяцев 2023 г. на Ozon продают более 400 тыс. предпринимателей, причем больше половины из них начали торговать на площадке менее года назад, согласно аналитике Ozon Data. Более 10 тыс. продавцов зарегистрированы практически с первых дней работы маркетплейса и продают до сих пор.

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Опыт продаж на Ozon

Среди юридических форм самой популярной остается ИП - на нее приходится 62% от общего числа продавцов. Организации в форме ООО занимают почти 30%, самозанятые предприниматели - менее 9%, при этом по темпу прироста они вышли на первое место - их количество год к году выросло в пять раз.

Почти каждый третий продавец от общего числа предпринимателей сумел перейти порог оборота в 1 млн руб., а каждый седьмой достиг оборота более 5 млн руб. за первые девять месяцев 2023 г. У продавцов, использующих инструменты продвижения и рекламы, количество заказов в среднем больше почти в девять раз, а оборот – почти в шесть раз.

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Оборот активных продавцов

В топ быстрорастущих товаров попали сразу несколько fashion-категорий. Быстрее всего росли заказы у продавцов обуви - в три раза год к году, автотоваров - в 2,9 раза, а также спортивной одежды - в 2,7 раза. Также более чем в два раза выросли заказы у продавцов электроники, товаров для ремонта и дома, а также мебели и взрослой одежды.

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Топ быстрорастущих категорий для продавцов

Продавцы используют логистическую инфраструктуру маркетплейса. Более 50% предпринимателей размещают на фулфилмент- и сортировочных центрах маркетплейса либо весь ассортимент, либо определенные модели товаров. Более 20% продавцов распределяют товар по региональным складам и получают скидку на тариф за логистику. Размещение товара на складе маркетплейса и распределение по регионам позволяет сократить срок доставки товаров до одного дня и повышает привлекательность для покупателя. Только 18% предпринимателей на маркетплейсе по-прежнему организуют логистику и доставку собственными силами.

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Лидером по количеству продавцов стал Краснодарский край - там зарегистрирован каждый десятый предприниматель на площадке, выяснил Ozon. По темпам прироста в 2023 г. на первое место вышли продавцы из Челябинской области - их число увеличилось на 84% по сравнению с 2022 г. На втором и третьем месте оказались Республика Башкортостан и Краснодарский край с ростом на 79% и 78% соответственно.

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Топ-10 регионов по приросту продавцов

В топ-10 регионов по количеству активных продавцов вошли Республика Татарстан, Свердловская область, Ростовская область, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Самарская область, Нижегородская область, Челябинская область и Пермский Край.

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Ozon — мультикатегорийный маркетплейс. На площадке представлено более 200 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon развивается как интернет-платформа — более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Более 42,4 млн покупателей уже получает заказы с помощью логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах. Ozon развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.

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