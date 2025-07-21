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Тихонова Ксения
УПОМИНАНИЯ
|21.07.2025
|Пользователи Ozon смогут создавать вишлисты и подборки товаров на платформе 1
|08.10.2024
|Товары продавцов Ozon будут доступны для заказа во «ВКонтакте» 1
|17.04.2024
|Ozon открывает собственную краудсорсинговую платформу для всего рынка 1
Тихонова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1491 2
|Лента - Сеть розничной торговли 2181 1
|Ozon Fresh 26 1
|Ozon Profit 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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