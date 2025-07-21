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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178769
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Тихонова Ксения


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Пользователи Ozon смогут создавать вишлисты и подборки товаров на платформе 1
08.10.2024 Товары продавцов Ozon будут доступны для заказа во «ВКонтакте» 1
17.04.2024 Ozon открывает собственную краудсорсинговую платформу для всего рынка 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тихонова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4255 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1491 2
Лента - Сеть розничной торговли 2181 1
Ozon Fresh 26 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2575 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3005 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10943 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12537 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69443 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 213 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5639 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4858 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5480 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4291 1
Ozon Profit 2 1
Коряковцева Валерия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151066 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1305 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 302 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2824 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5307 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9227 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373037, в очереди разбора - 749253.
Создано именных указателей - 178769.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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